Argentina vs Inglaterra, Mundial 2026 EN VIVO | La Selección echó a Inglaterra: le ganó 2-1 y clasificó a la final

Argentina lo hizo otra vez. La Selección, con corazón, autoridad, guapeza y sobre todo calidad, eliminó a Inglaterra al vencerlo 2 a 1 en la semifinal y jugará una nueva final el próximo domingo ante España. En el ocaso del partido, cuando parecía que se le escurría de las manos el boleto a la final, se repuso de un error que le valió un gol y en los minutos finales se impuso en el marcador con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Ante un marco imponente, con un estadio colmado por argentinos e ingleses, los equipos salieron al campo de juego tras el anuncio del histórico presentador estadounidense Michael Buffer. La Selección Argentina, liderada por el capitán Lionel Messi, con su conjunto alternativo frente al combinado inglés que vestía su camiseta blanca.

Los primeros instantes demostraron el plan de Inglaterra de presionar alto cada salida de la Selección Argentina. Con una posesión dividida, las primeras disputas de pelota terminaron con cruces entre los mediocampistas argentinos e ingleses.

Para los 10 minutos, el juego era de enorme intensidad y se exhibía una fuerte disputa en el campo argentino. La Selección intentaba salir con control hacia el arco custodiado por Jordan Pickford e Inglaterra se lanzaba al ataque por la banda izquierda con Spence y Gordon. Por ello, Scaloni dispuso el ingreso de Giuliano Simeone para acompañar a Nahuel Molina.

A los 22 minutos, el duelo entre la Selección e Inglaterra redujo su voltaje y Argentina tuvo su primer tiro de esquina, luego de un intento de Giuliano Simeone por la banda.

A la media hora de juego, tras la pausa de hidratación, Argentina buscaba con Paredes la profundidad de sus pases a Simeone o Tagliafico en los extremos. Inglaterra tuvo su primera chance de peligro con un cabezazo de Stones.

En el minuto 35, Messi recibió en mitad de cancha y luego de eludir a dos ingleses, recibió una dura infracción de Anderson, que fue amonestado. Tras la infracción en tres cuartos de cancha rival, Enzo Fernández captó un rebote y sacó un fuerte disparo que se fue apenas afuera del poste izquierdo de Pickford.

EL DIA acompañó - con Martín Mendienuta como enviado especial - a la Selección a lo largo de todo el mundial. Desde el primer partido en Kansas, hasta los siguientes en Miami, Dallas y Atlanta.

A los 41 minutos, luego de que Inglaterra adivinó un pase de Argentina, que se encontraba lanzada al ataque, Lisandro Martínez debió cortar el contraataque y recibió la amarilla por parte de Elfath.

El primer tiempo -o round- entre Argentina e Inglaterra estuvo marcado por un juego de alto voltaje y con fuertes cruces en la mitad de cancha. La Selección intentó valerse con el control y la posesión de la pelota, mientras que Inglaterra intentó imponer su estilo directo y con el juego aéreo en dos centros al corazón del área del Dibu Martínez. La Selección, por su parte, estuvo cerca con un disparo de media distancia de Enzo Fernández, que se afuera apenas afuera del poste.

La Selección tuvo un arranque eléctrico y en los pies de Julián Álvarez tuvo dos enormes oportunidades. En el primer disparo, el arquero Pickford se lució con una espectacular atajada y luego volvió a desviar al córner.

A los seis minutos, Cuti Romero tuvo que cortar en la mitad de la cancha a Bellingham y recibió la amarilla. Con esta amonestación, Argentina ahora tenía a los dos centrales amonestados con, al menos, más de 40 minutos por delante.

A los 10 minutos, luego de una rápida acción de Inglaterra, Morgan Rogers envió un centro venenoso al corazón del área y Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y definió ante la salida del Dibu Martínez.

A los 15 minutos, cuando Argentina buscaba llegar con claridad al área de Inglaterra, volvía a encontrarse a un rival replegado en sus últimos metros y no regalaba ningún espacio.

A los 19, Scaloni metió a la cancha a Nico González en lugar de Leandro Paredes. Con esta variante, Messi obtenía otra variante en la ofensiva y oxígeno.

A los 23, un centro de Messi al corazón del área fue conectado por un cabezazo de Nico González que Jordan Pickford desvió a la derecha.

Tras la pausa de hidratación, Scaloni metió a Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul en lugar de Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

A la media hora de juego, la Selección se lanzó al ataque y a fuerza de centros, Alexis Mac Allister cabeceó en dos oportunidades y uno pegó en el poste cuando Pickford quedaba atónito. Un minuto después, Messi lanzó un envío a la espalda de los defensores y Nico González volvió a imponerse en el aire y la pelota cruzó toda la línea.

Al minuto 36, Scaloni agotó las variantes con el ingreso de Lautaro Martínez a la cancha.

A los 40 minutos, Enzo Fernández volvió a disparar de afuera del área y convirtió un golazo para marcar el empate y provocar el delirio argentino. Un minuto antes, había intentado y el remate fue despejado por Pickford en otra importante atajada.

A los 48 minutos, Argentina logró dar vuelta con otro espectacular cabezazo de Lautaro Martínez. El Toro se impuso entre las alturas de los centrales ingleses para vencer la valla inglesa.

Formaciones de Argentina vs Inglaterra

La Selección se enfrenta con Inglaterra, en un duelo con muchísima historia, en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026. Por más que se busque sacarle más peso del que tiene, es mucho más que un partido de fútbol, al menos en su carga emocional. El encuentro, que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, se disputa desde las 16, se puede ver a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. El árbitro es el estadounidense Ismail Elfath.

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel