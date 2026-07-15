¡Pura emoción! El himno marcó la previa del clásico ante Inglaterra

La previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 volvió a regalar uno de los momentos más emotivos de la Copa del Mundo: el himno nacional cantado con pasión por jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

En un encuentro cargado de historia y simbolismo, la emoción se hizo sentir desde los primeros minutos de la ceremonia. Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y Lionel Scaloni entonaron las estrofas con la intensidad que caracteriza a este grupo, mientras que varios futbolistas no pudieron ocultar la emoción en la antesala de un partido tan especial.

Al igual que en los encuentros anteriores, la FIFA mantuvo el nuevo formato para la interpretación de los himnos. En lugar de la tradicional fila junto al equipo arbitral, toda la delegación argentina - titulares, suplentes y cuerpo técnico - se ubicó alrededor del círculo central, reforzando la imagen de unidad del plantel antes del inicio del encuentro.

La modificación del protocolo, implementada en este Mundial, buscó darle un carácter más integrador a la ceremonia y destacar el sentido de pertenencia de cada seleccionado.

Con miles de argentinos acompañando desde las tribunas del estadio de Atlanta, el himno volvió a convertirse en uno de los instantes más emotivos de la jornada, esta vez con un condimento extra: el peso histórico de enfrentar nuevamente a Inglaterra en una Copa del Mundo y la ilusión de meterse en una nueva final.