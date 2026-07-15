VIDEO. Goles Argentina vs Inglaterra, semifinales Mundial 2026

La Selección argentina le ganó 2-1 a Inglaterra, tras estar en desventaja, en un partido épico, emotivo y para el infarto y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España.

En un encuentro disputado en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el conjunto británico se había puesto en ventaja a través de Anthony Gordon, a los 10 minutos del complemento, pero los dirigidos por Lionel Scaloni lo dieron vuelta gracias a los goles de Enzo Fernández, a los 40, y Lautaro Martínez, a los 47.

La Selección Nacional jugará por segunda vez consecutiva la final del Mundial, en esta ocasión frente a España, el próximo domingo a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.