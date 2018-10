| Publicado en Edición Impresa

“Me angustia mucho todo esto. Voté a Macri, no quería al ladrón de Scioli ni todos los que nos venían robando, pero le pido al presidente que se dé cuenta que no podemos más. No nos alcanza la plata, y soy una privilegiada, que tengo tres trabajos y no me alcanza”, dijo, llorando, Ninci.