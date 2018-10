Violini: "Creo que Conte Grand está equivocando el camino, el Poder Judicial bonaerense no es Comodoro Py"

El juez Víctor Violini denunció en las últimas horas que actualmente "la justicia bonaerense está sufriendo una serie de ataques" que, aparentemente, estarían vinculados a una necesidad de aparecer en los medios para acceder a un puesto a nivel nacional que estaría teniendo el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

"A nosotros nos produce tranquilidad de consciencia ya que al ser revisado (el fallo de Carrascosa) por otros magistrados, entendemos que hicimos lo que teníamos que hacer sobre todo en momentos en que la justicia provincial está sufriendo varios ataques" sostuvo.

"No alcanzo a comprender. Por que se empezó todo con esta "megabanda" que apareció y se continuó tirando nombres y parece ahora que hay hasta jueces de Corte en las escuchas y aparentemente, según el Procurador, los fiscales generales de los distintos departamentos judiciales actúan como si fueran señores feudales" explicó.

Y añadió "también algunos allegados a la Procuración han dicho que han escuchado hablar de una intervención federal en la justicia provincial. Entonces me parece que este tema de las filtraciones sobre quienes están nombrados, que yo estoy seguro que no salen de los fiscales ni de la jueza, me parece que apunta a una aparición mediática de alguien interesado en aparecer mediáticamente, buscando quizás llegar a un puesto como puede ser, por ejemplo la Procuración General de la Corte de la Nación. Creo que Conte Grand está equivocando el camino si lo maneja de esta forma".