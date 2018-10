Mirtha se quebró en vivo ante dos fuertes rumores sobre ella

Angustiada dijo: "Es ridículo que digan que salí con Carlos Monzón y que no somos gemelas con Goldie"

Este domingo, durante una nueva emisión de "Almorzando con Mirtha Legrando", la conductora se quebró al recordar dos rumores que la lastimaron mucho cuando comenzaron a circular.

"Por ahí alguien dijo, lo nuevo, es que no somos mellizas (por Goldie). Somos gemelas, es el colmo de las cosas que tengo que escuchar. Otra es que tuve amores con Carlos Monzón, que es una de las cosas más ridículas que escuché en mi vida. ¡En mi vida!”, lanzó. Angustiada, agregó: “Pero lo que más me ofendió es que digan que no somos gemelas”.

Por otro lado, la diva habló de su vitalidad y por qué sigue al frente de sus ciclos. “El trabajo hace mucho bien, mi profesión. Por eso la gente me pregunta ‘¿hasta cuándo vas a trabajar?’. No sé. Mientras mi cerebro esté bien, que es lo que importa en este tipo de trabajo, voy a seguir. No lo hago como terapia, lo hago como una ayuda espiritual", aseguró.