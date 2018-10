Tendencias para ahorrar en transporte: moto, bicicleta y caminata

Este lunes comenzó a implementarse el sexto aumento del año en las tarifas de colectivos y trenes. Los usuarios buscan las alternativas



Este lunes comenzó a regir el sexto aumento del año en las tarifas de colectivos y trenes, lo cual impactó de lleno en los bolsillos de los usuarios y los impulsó a optar por alternativas para ahorrar.

Cabe recordar que el boleto mínimo de micro que en julio costaba $10, ahora sale $14,20; los tramos de entre tres y seis kilómetros, $15,45; los de entre 12 y 27 kilómetros, $16,95; y si sobrepasan los 27 kilómetros, $17,70.

En este contexto, el uso de moto, de bicicleta y la caminata se perfilan como las opciones para reducir los costos del transporte.

Los estudiantes universitarios son quienes más se inclinan por manejarse en bici y a pie, y eso se refleja en la demanda en los bicicleteros comunales de la Plaza San Martín, de Plaza Malvinas o el Bosque.

Según se indicó, la necesidad de buscar métodos económicos también hizo que muchos sacaran las bicicletas del galpón y las pudieran en condiciones. Esto se reflejó en mayor asistencia a bicicleterías de la Región.

En tanto, otra modalidad en crecimiento entre quienes unen Villa Elisa, City Bell o Gonnet con La Plata es dejar el auto estacionado en las estaciones y tomar el tren hasta la Ciudad.

También crece el número de vecinos que vive dentro del casco urbano y opta por caminar un promedio de 20 cuadras para llegar al trabajo o hacer diferente tipo de trámites.



La opinión de los usuarios

En diálogo con el noticiero de Imagen Platense, usuarios opinaron sobre el último aumento.

"Es una locura. No te dejan margen de recuperación con los aumentos. No estoy de acuerdo. No hay control", dijo una joven. Y agregó: "Creo que los servicios responden bien. Yo por lo menos no tuve problema".

Otra indicó: "Me parece malísimo. Por día uso dos micros. Me complica. Cien pesos no dura nada".

Y una estudiante sumó: "Vengo a la facultad todos los días en micro. Tengo el boleto estudiantil y por lo menos tengo una ayuda. Me imagino que para la gente que trabaja le cuesta más".