La defensora platense opinó que la factura electrónica es "una complicación para los adultos mayores"

La Defensora Ciudadana platense, Florencia Barcia, advirtió hoy que el formato digital de las boletas de servicios discrimina a los adultos mayores y pidió que se tengan en cuenta a aquellas personas que quieren seguir recibiendo la factura en formato papel.

Afirmó que se reciben reclamos a diario por la falta de boletas. A través de la Defensoría Ciudadana platense, cientos de vecinos de la ciudad, en su mayoría son adultos mayores, hicieron saber su descontento con las medidas que han tomado las empresas en los últimos años sobre la utilización de la factura digital por sobre el papel y reclaman que les llegue a sus hogares.

“No estamos en contra de la modernización – dijo Florencia Barcia – pero esperábamos que ésta avanzada sea inclusiva pero notamos que quedan muchos vecinos en el camino. Nuestro reclamo se centra fundamentalmente en exigirle a las empresas que no dejen de mandarle la boleta a sus clientes y que tengan en cuenta a aquellos adultos mayores o vecinos sin acceso a la tecnología”.

En la sede de la Defensoría Ciudadana en 53 entre 4 y 5, se ha implementado un servicio de impresión de boletas ayudar a los adultos mayores y vecinos en general a imprimir las boletas ante la gran demanda en los casos recibidos.

En este sentido, la Ombudsman se refirió que “se está generalizando y por ende se deja de lado a una gran cantidad de abuelos que no manejan la tecnología, que no tienen acceso a ella, o por la falta de medios no pueden acceder a una red y descargar una boleta para efectuar el pago”.

Y agregó que “acá no se busca defender la vieja costumbre de nuestros padres de querer tener la boleta y guardarla ordenada, lo que estamos reclamando es que no todos tienen las mismas posibilidades y ante la intención de pagar no tienen los medios tecnológicos, es decir, en vez de simplificarles el pago a la gente, en muchos casos es todo lo contrario”.

En los últimos días, desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires adelantaron que se dejará de imprimir y distribuir por correo las liquidaciones impositivas de aquellos contribuyentes que se relacionan con el organismo de forma digital, medida que alcanzará a los propietarios de 3 millones de inmuebles, vehículos y embarcaciones.

“Estamos a favor de la era digital y que se explote al máximo las posibilidades que brinda la tecnología y sabemos que cuanto menor el consumo de papel se cuida al medio ambiente, pero debería hacerse de forma gradual y consensuada donde el contribuyente pueda expresarse a favor o contra de las medidas” finalizó Barcia.