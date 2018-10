Las abuelas de Ringuelet tendrán otra vez gas y le financiarán la deuda

Tras una semana de pesadilla la empresa Camuzzi dio marcha atrás con el corte de servicio y le reparó las cañerías

Esta historia sí tiene un final feliz. Elsa Martínez Fernández y su madre centenaria, quienes se habían quedado sin gas después de que Camuzzi les retirara, una semana atrás, el medidor del servicio, están a horas de recuperar el suministro. La distribuidora se hizo cargo, finalmente, de reparar las instalaciones que presentaban irregularidades, y no bien culmine esa labor por parte del personal técnico de la empresa se les reconectará la prestación domiciliaria.

Elsa tiene 81 años y su madre 106. Las vecinas de Ringuelet apenas llegan a fin de mes con los ingresos que perciben (una jubilación de $8.000 y dos pensiones, una de $8.000 y otra de $15.000). Este año, en los últimos meses, el hogar de la calle 3 bis entre 519 y 520 recibió facturas de gas que en ese caso resultaban “impagables”: una de $6.000 y otra de $8.000. En rigor, las usuarias de Camuzzi ya le debían a la prestataria un par de boletas correspondientes a servicios de 2017. Desesperada frente a la posibilidad de que la compañía le suspenda el suministro, Elsa recurrió a un préstamo de la Anses. Algo pagó de los montos adeudados, pero siempre quedó un saldo desfavorable. Cuando quiso solicitar otro crédito para afrontar ese gasto en la administradora de jubilaciones y pensiones nacionales le rebotaron el pedido porque ya no tenía margen de descuento en el haber mensual.

Con gran temor a que por falta de pago la prestataria le corte el servicio, Elsa presentó su situación en la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Su caso se conoció, Camuzzi fue hasta la casa de Ringuelet, revisó las instalaciones y le retiró el medidor (es decir, dejó el domicilio sin gas) con el señalamiento de que sólo restablecería el suministro una vez que un técnico matriculado solucione las fallas del sistema.

“Estoy chocha de la alegría”, dijo Elsa, todavía con los operarios de Camuzzi en su casa tratando de dar con una pérdida que había sido detectada pero que no se sabía dónde estaba. Y es que ella y su madre llevaban ayer una semana de vivir sin gas, arreglándoselas con una pava eléctrica prestada por un vecino, y comiendo algunas viandas que les acercaban o preparaciones en frío. La mujer, que no veía la hora de recuperar el uso de los artefactos a gas de la casa, estaba contenta además porque como la cocina no pudo salvarse, por el mal estado en que se encontraba, le donaron una nueva.

Las jubiladas de Ringuelet tienen otro motivo para celebrar. “Ya no me van a cortar el gas por falta de pago”, contó Elsa exultante. Esa es la otra parte que redondea el final feliz a la odisea vivida por estas dos mujeres, adultas mayores. “Camuzzi me ofreció facilidades, así que creo que vamos a poder pagarla”, comentó. Lo que las mujeres deben a la prestataria asciende a $27.000.

Elsa y su madre tienen también una deuda con Edelap, por la última factura de luz, que llegó a $3.300 y que no pudieron afrontar. Por ese lado también había buenas noticias, ya que la empresa eléctrica les concedió la tarifa social, les prorrogó el pago de esa boleta hasta fin de mes, y la ajustará a esa nueva categoría de usuarios, por lo que, suponía Elsa, iba a significar menos dinero que el importe original.

Cuando Camuzzi les cortó el servicio de gas a las jubiladas la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia penal contra la empresa y contra Enargas (el ente estatal que controla ese sector energético). Por la misma vía judicial el organismo provincial solicitó asimismo una medida cautelar para que se les restituya “de inmediato” el suministro. Intervino el juzgado Federal de La Plata Nº 2.

Según se remarcó desde el organismo, la presentación judicial se realizó por la presunta comisión del delito de “desobediencia”. Adujo en ese sentido que ni la empresa ni el ente regulador respetaron el fallo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que prohibió el corte del servicio de gas a los usuarios que no pudieran pagarlo.

El caso generó una polémica entre el Defensor del Pueblo y Camuzzi, pues el titular del organismo, Guido Lorenzino, aseguró que la distribuidora le cortó el gas a las mujeres por falta de pago. “La respuesta fue la que menos esperábamos”, señaló en esa oportunidad, “porque la empresa les quitó el medidor argumentando problemas en la instalación, cuando en verdad lo que hicieron fue encubrir que la suspensión tenía que ver con la deuda”.

Desde Camuzzi se precisaron los detalles de la readecuación de las instalaciones. “Estamos en el final del proceso -explicaron fuentes de la firma-. Se reacondicionaron algunas deficiencias; anulamos bocas que estaban taponadas; colocamos una rejilla de ventilación en el living, donde está la estufa; corregimos los conductos de evacuación de gases del termotanque; y se instaló una llave de paso que faltaba en la cocina”.

Ahora, lo que falta para que Elsa y su madre recuperen el medidor es que los técnicos de Camuzzi determinen dónde está situada una pérdida del fluido que marcó la prueba de hermeticidad, pero que hasta el cierre de esta edición no lograban detectar. “Está en algún lado; cuando eso se pueda arreglar procederemos a reconectar el servicio”, aseguraron las fuentes de la operadora.

27.000 pesos es lo que deben las jubiladas de Ringuelet a la empresa Camuzzi por facturas impagas de este año y de 2017. Con los haberes que perciben entre las dos no pudieron hacer frente a los gastos de gas y luz que se le presentaron con las últimas facturas de esos servicios.