Afectados por tomas de terrenos, en Berisso denuncian desprotección oficial

Quienes compraron lotes en Villa Roca sufrieron la usurpación de las tierras y perdieron créditos Procrear cuando iban a construir

| Publicado en Edición Impresa

En 2103 Alejandro Sosa se compró un terreno en Villa Roca y accedió a un crédito del Plan Procrear para construir una vivienda para él y su familia; pero cuando la casa propia ya era un proyecto palpable, sus tierras fueron tomadas por usurpadores y el sueño se transformó en una pesadilla: apeló a la policía, asentó una denuncia en la UFI 11 y buscó ayuda en la Municipalidad de Berisso, sin embargo tras 4 años todo sigue como entonces y él vive en casa de sus suegros. “Somos varios propietarios los que estamos en la misma situación, pero la causa está archivada, todo está a favor de los usurpadores que cuentan hasta con el asesoramiento de la Municipalidad”, apuntó Sosa que no se cansa de llevar consigo y mostrar todos los documentos que lo acreditan como dueño del lote.

Los lotes fueron usurpados en 2014, se encuentran en dos manzanas comprendidas por las calles que van de 153 a 155, entre 25 y 26. Sosa es propietario de una de esas parcelas de 15 por 45 metros por las que pagó 37 mil pesos - ahora estima que su valor ronda los 600 mil pesos - y consignó que todo está certificado por una escribanía en la que también consta el nombre de la inmobiliaria que intervino.

“Mi lote es el número 14, pero hay personas que compraron un cuarto de manzana y también lo perdieron todo”, agregó Sosa que en su momento accedió a un préstamos del Plan Procrear que luego le denegaron por no disponer de esa tierra.

El propietario también exhibió las boletas de los impuestos en los que se consigna que esas tierras están a nombre de él y reconoció que cuando quedaron en manos de los usurpadores dejó de pagar esas tasas.

“En el lote hay una casilla, pero desde el principio cuando fuimos a decir que éramos los dueños, nos sacaron a los tiros, apelamos a la Comisaría Segunda de Berisso, pero la respuesta fue que debían esperar la orden de Fiscalía para actuar y nunca actuó pese a que tenemos la escritura y todos los comprobantes de pagos”, agregó el hombre.

El problema afecta a las dos manzanas loteadas, todos los dueños fueron usurpados, pero según dijo Sosa, solo tres hicieron presentaciones judiciales en la UFI N° 11.

Sosa también denunció que desde la Municipalidad de Berisso se contemple mediante la sanción de ordenanzas la regularización de tierras ocupadas por usurpadores y no se medie para que quienes son dueños recuperen sus propiedades.

“La Municipalidad pone a disposición de los usurpadores una ordenanza para que regularicen la situación cuando esas tierras tienen dueño”, dijo Sosa quien aclaró que en su momento el loteo fue aprobado por la Provincia, pero aparentemente eso no quedó en los registros de la Municipalidad donde aún figurarían como tierras fiscales. Otra de las respuestas de las autoridades que estaban en 2014 fue que aún no regía el Código de Planeamiento Urbano y por esa razón no actuarían.

“Quienes están en la oficina de tierras me llegaron a sugerir que renuncie a “la cosa comprada” en la Escribanía que hasta me devolverían lo que pagué menos los gastos, pero yo lo que quiero es mi lote”, agregó con indignación el vecino de Berisso que también asentó su denuncia en la Defensoría del Pueblo en 2014, donde quedó con el número de expediente 4132.

Según dijo Sosa, en la Fiscalía la causa quedó archivada porque “no se pudo constatar la existencia del delito” y agregó “la Municipalidad los tiene empadronados, pero no colabora con la Justicia, entonces el Estado es cómplice de un delito”.

LO QUE DICE LA COMUNA

Al ser consultado sobre el problema de las tierras de Villa Roca, el ingeniero Raúl Murgia, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Berisso, descartó que quienes ocupan esos lotes puedan ser beneficiados por la actual ordenanza que facilita la regularización de las tierras fiscales.

“Hay una normativa aprobada para regularizar situaciones en terrenos fiscales, pero se investiga bien la situación de cada lote y deben pagarlos, en relación a los lotes de Villa Roca puede ser que catastro de la Comuna no esté actualizado y figuren como fiscales, pero eso se ajusta a la disposición de la Provincia, puede ser que haya algún propietario que quiere acoplarse a vender tierras ocupadas en cuotas, pero de ninguna manera es algo que promovamos”, sostuvo el funcionario.

En esa línea Murgia destacó que la usurpación de los lotes de Villa Roca están bajo la órbita judicial, “no tenemos ninguna acción posible, tampoco podemos darle a la justicia información que no tenemos porque en Berisso se hizo un censo de cantidad de familias que viven en terrenos fiscales, pero no de sus identidades; lo que debe quedar en claro es que el Estado no va a obrar de manera ilegal, sólo se regulariza lo que se puede de acuerdo a la normativa vigente”, concluyó el secretario de Obras de Berisso.