Voraz incendio destruyó una casa en 516 entre 10 y 11

Un incendio destruyó en las últimas horas una casa ubicada en calle 516 entre 10 y 11.

En diálogo con el noticiero de Imagen Platense, el afectado relató: "Yo voy al baño, cuando vuelvo a la pieza se estaba prendiendo fuego la cama. Llamé a mi papá, no me escuchó, y lo rescató un bombero". "Gracias a Dios no pasó a mayores", consideró.

Y cerró, respecto a la experiencia que tuvo que vivir: "Humo, todo negro, se prendía fuego todo. Entré en shock".