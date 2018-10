El jugador-carnicero de Sarmiento: "Si le ganamos a River habrá asado para todos"

La Copa Argentina suele presentar casos como el de Sebastián Parera el extremo de Sarmiento de Resistencia –el rival de River por la Copa Argentina—que además de ser futbolista trabaja en su propia carnicería.

El chaqueño de 28 años que es fanático de Boca, integrará el equipo de Sarmiento que se enfrentará a los millonarios mañana por la Copa Argentina. ¿Y qué dijo Parera? "Ya prometí que si le ganamos a River hago un asadazo para todos".

También confesó: "Me pasa que quiero dormir, tratar de descansar un poco y no puedo...Estoy todo el tiempo imaginándome el partido, en cómo va a ser esa sensación de entrar a la cancha y verme frente a esos monstruos".

El jugador de Sarmiento de Resistencia también afirmo que "La verdad es que no he caído todavía, es algo muy fuerte y más para un jugador como yo, que en 28 años jamás me imaginé tener esta oportunidad. Es el partido de mi vida, sin dudas, y por eso también la ansiedad y las ganas de que llegue ya".