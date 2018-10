Calderón: "Mi anhelo es ser campeón con Gimnasia"

Tu navegador no soporta los elementos de audio. La conferencia de prensa completa

Lucas Calderón hizo su debut en la primera de Gimnasia el pasado sábado durante la victoria por 1 a 0 ante Godoy Cruz. El delantero ingresó promediando el complemento y tuvo algunas intervenciones que dieron cuenta que el estreno en la máxima categoría no le pesó en absoluto.

Esta mañana en conferencia de prensa, explicó que esa tranquilidad fue un factor importante que pudo conseguir después de muchas charlas con su padre, José Luis.

"Es algo que estaba esperando, venía trabajando para eso, lo tomé con responsabilidad y seriedad. Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, de estar sin club a debutar. Era algo que esperaba porque venía trabajando bien. Mi viejo fue el que me apoyó y siempre estuvo al lado mío. Eso me motivó. Estaba preparado, hablamos mucho con mi viejo sobre cuando me llegara el debut, de estar tranquilo, de no querer hacer todo junto. Lo tomé con tranquilidad. Estaba nervioso antes, pero cuando me llamó Pedro pude disfrutarlo", sostuvo.

Respecto a su inicio en Estudiantes, el protagonista confió que decidió cerrar ese capítulo de su vida y meterse de lleno en el mundo mens sana. "Desde que llegué di por cerrada la otra etapa, me dediqué a pensar en Gimnasia y eso me ayudó para debutar de la mejor manera", confió y aseguró que su mayor anhelo es "ser campeón con la camiseta de Gimnasia. Somos un grupo unido y hay que seguir así. Nos va a ir bien porque estamos preparados y con ganas".

A la hora de las comparaciones con su padre, confió que se asimila en "los gestos para patear y en los movimientos sin pelota". Claro que tiene cosas para incorporar y mejorar, como cuando no tiene la posesión del balón: "Mi viejo me lo dijo, pero creo que con entrenamientos lo vas aprendiendo y mejorando".

Por último, contó qué le dijo Pedro Troglio tras el debut: "Es la primera vez que me dice algo. Me dijo que me vio muy bien y seguro y obviamente estuvieron las lágrimas cuando terminó el partido. Ahora trabajo para ser convocado nuevamente".