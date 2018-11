"No votes por nuestro padre homófobo y racista", piden los hijos de un candidato

Steve West, candidato a la Asamblea General de Missouri parece tener en dos de sus hijos a sus más acérrimos enemigos que lo tildan de esparcir un discurso antisemita

Steve West tiene 64 años, es el candidato republicano a la Asamblea General de Missouri y, según lo han revelado medios locales, tiene en dos de sus tres hijos a sus mayores detractores. En las últimas horas, a escasos días de las elecciones de mitad de periodo, su hija Emily West contactó con The Kansas City Star para hacer público cuán preocupada estaba con el avance de la candidatura de su padre. “Sus visiones son salidas de todo tono"

"No puedo imaginarlo en ningún nivel de gobierno", dijo Emily, la hija de Steve West. "Ha hecho múltiples comentarios que son racistas y homofóbicos y de que no le gustan los judíos".

El hijo de Steve West, Andy, se comunicó con el periódico el martes con un mensaje similar sobre su padre "fanático".

Los hijos del candidato dejaron claro que, aunque las visiones de sus padres siempre han sido radicales, “su extremismo se ha acentuado en los últimos años”. Su hija aseguró que le pidió a su padre que se retirara de la carrera electoral, pero que él le había insistido que ese era el momento más importante de su vida. “Yo le dije: está bien, entonces no quiero hablar contigo. No quiero que seas parte de mi vida”, narró la jovencita quien aseguró no ha intercambiado palabra con su padre desde entonces.