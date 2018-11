Advierten que por obras hoy podría faltar agua en parte del casco urbano

Mientras, en distintos barrios siguen los reclamos por las fallas del servicio, sobre todo por baja presión. Piden urgentes soluciones

Mientras en distintos barrios se acumulan las quejas por las falencias del suministro, desde la empresa Absa anticiparon que debido a tareas programadas hoy podría registrarse baja presión en una amplia parte del casco urbano platense.

Así lo anticiparon desde la distribuidora del servicio de agua potable, al tiempo que aclararon que el suministro se verá afectado por tareas que realizarán en la Estación de Bombeo Bosque, ocasionando baja presión en parte del casco urbano (en la zona abastecida por la usina Bosque).

Según se explicó, las tareas, que se extenderán entre las 8 de la mañana y el mediodía, “consistirán en la división de comandos de los tableros eléctricos de la usina, con el fin de que, ante una avería en el mismo, se pueda manejar de manera independiente el bombeo”.

PARA LOS CORTES DE LUZ

Desde la distribuidora del servicio dijeron que esta tarea “es fundamental ante cortes de energía eléctrica, ya que permite la alternativa de seguir aportando agua a la red con una sola de las alas de bombeo”.

Sobre el operativo para minimizar los inconvenientes que caucen los trabajos, indicaron que “Absa pondrá a disposición de las instituciones educativas y centros de salud camiones cisternas que asistirán en el suministro alternativo en caso de ser necesario”.

Una vez finalizados los trabajos -anticiparon- “el servicio se recuperará de manera paulatina”. En caso de observar turbiedad, se recomendó “dejar correr el agua hasta que la misma recupere su estado habitual”.

Por otro lado, en las últimas horas continuaron los reclamos, desde diferentes barrios, por las falencias en el suministro.

CUATRO DíAS SIN AGUA

Por caso, una vecina de calle 7 entre 69 y 70 puso el grito en el cielo porque, según dijo, llevaba cuatro días sin agua en las canillas de los domicilios de toda la cuadra. “La empresa pasa por arriba está situación, diciendo que no se encuentra ningún desperfecto y que todo anda bien. Se hicieron reclamos desde el da cero y no hay ningún tipo de respuestas”, argumentó.

Por ese motivo, reclamó que “los encargados de arreglar el problema lo hagan de inmediato”.

No fue la única que se quejó por la “sequía”. En Tolosa, donde los inconvenientes con el suministro son reiterados, también se quejaron. Desde la zona de 528 y 116 subrayaron: “Llamás a Absa y no saben nada de la situación. Ya cansa. Baja presión, no hay mantenimiento, todos los días el mismo problema, pero religiosamente las facturas se pagan todos los meses y el servicio es desastroso, incompetentes”, se quejó.

Muy cerca de allí, Damián Carballo, de 7 entre 526 y 527 aseguró que llevaban “cuatro días con baja presión. Por momentos sale un “hilo” de agua. Llamás a Absa y dicen que no tienen reclamos”, aseguró.

Un malestar similar expresó Hernán Pablo Márquez Rossi, quien vive en Camino Belgrano entre 530 y 531. “Desde hace un mes aproximadamente -dijo- (cuando Absa informó que buzos realizarían tareas de mantenimiento) redujo cuantitativamente el caudal de agua”. En ese contexto, explicó que por la baja presión “ya no se puede bañar ni lavar ropa o platos. Cuando llamás para reclamar se ofenden y manifiestan que el problema es de uno”, denunció.

También desde Gonnet se llegaron reclamos, donde aseguraron que sigue siendo un “suplicio” acceder a los bidones de agua potable, según denunció Guillermo Fraser.

Como se sabe, debido a la salinización de las napas, en zonas de Gonnet y Villa Castells el agua no se puede tomar. Por ese motivo, la empresa Absa está ejecutando la obra del denominado “Acueducto Norte”, para poder llevar una solución definitiva a los vecinos de esos barrios.

Si bien los trabajos están avanzados, por ahora el acueducto no está operativo, por lo que los vecinos siguen acercándose a las delegaciones comunales para que les entreguen los bidones de agua potable.