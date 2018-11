Se viene otro aumento en las expensas y la morosidad ya llega hasta el 35 por ciento

El incremento se aplicará el próximo mes y será de entre 200 y 300 pesos promedio. Crecen los casos que terminan en la Justicia

La morosidad en el pago de las expensas crece y ya llega al 35 por ciento en algunos consorcios de la Ciudad. El tema preocupa a los administradores de consorcios, porque cada vez hay más casos que terminan en disputas legales. En este marco, por el bono de 5.000 pesos que propuso el gobierno nacional las expensas podrían subir entre 200 y 300 pesos promedio el próximo mes.

“La situación económica que tenemos lleva a que el pago de la expensa forme parte de los primeros ítems que se postergan en el pago mensual. Opta por pagar lo que corre riesgo de corte, pero eso conlleva un peligro. Deriva en convenio de pago, o directamente se llega a la demanda, pero eso no implica un pago rápido, ya que lleva un proceso administrativo y si antes no tenía para pagarte ahora con el abogado de por medio la situación se complica aún más”, explicó Ariel Coppari, presidente de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.

Distintos administradores de consorcios apuntan que “la situación se ha tornado complicada porque en cada crisis económica lo primero que se resiente es el pago de las expensas. La gente no la tiene incorporada a los gastos esenciales y lo posterga hasta que se transforma en una bola de nieve. Puntualmente o tras una medida judicial -lo que lleva más tiempo- las expensas se cobran”.

EXPENSAS Y FONDO DE RESERVA

Los consorcios cobran expensas ordinarias, extraordinarias y de las ordinarias toman un 10 por ciento, promedio, para tener un fondo de reserva que le permita afrontar situaciones imprevistas.

Desde la aplicación del nuevo Código Civil las expensas ordinarias abarcan todo, fundamentalmente al mantenimiento para reemplazar piezas, caños, y otros elementos ya existentes. Por ejemplo cuando se cambia un caño o un tramo de un caño que se rompió. Luz, seguro, sueldo del encargado, cargas sociales, el gas, el agua, todo es ordinario.

Las expensas extraordinarias conforman todo aquello que la asamblea de propietarios apruebe como algo de valor agregado al edificio, que hasta ese momento no estaba en el edificio. Un generador de energía, hacer un deck en la terraza, colocar cámaras de seguridad, entre algunos ejemplos.

Algunos contratos de alquiler, a partir del nuevo código, traen estipulado de qué gastos se va a encargar de afrontar el inquilino y cuáles los dueños. Todo lo que queda fuera de esos gastos incluidos en el contrato, cualquiera que surja, es extraordinario

En tanto, el fondo de reserva lo determina una asamblea, para atender contingencias, situaciones no previstas, el consorcio tiene preparado ese fondo ante la posibilidad de un imprevisto y una vez atendidos y gastado, se recompondrá nuevamente ese fondo. Muchos consorcios destinan parte de la expensa ordinaria a formar ese fondo previsor, por ejemplo un 10 por ciento.

AUMENTO EN DICIEMBRE

Según pudo saber este diario, las expensas van a subir entre 200 y 300 pesos promedio -según cada consorcio- en diciembre.

Uno de los administradores consultados dijo que “al bono de 5.000 pesos hay que sumarle que en diciembre hay pago de aguinaldo y otro bono que fija el convenio colectivo con el gremio de los encargados de edificios.

Por otra parte se explicó que “si la mora en el pago crece, se debe recurrir a un camino no deseado para emparejar un poco las cuentas, que es incrementar las expensas, porque a los proveedores de servicio hay que pagarles. Hay casos de edificios en los que los administradores que no son de la cámara deciden, peligrosamente, no pagar el canon de servicio de los ascensores. Si hay una emergencia con los elevadores ¿a quién recurrís?. Habitualmente hay un fondo de reserva, pero con la morosidad registrada es imposible que ese fondo se mantenga actualizado”.

Integrantes de la Cámara de Administradores de Consorcios local, aseguran que “hay algunos administradores que deciden poner dinero de sus honorarios para afrontar gastos corrientes y evitar que haya cortes de alguna prestación del servicio. Después, esa situación puede tornarse compleja si el administrador no puede cobrar lo que puso a cuenta de futuros honorarios, porque incluso llega a instancias judiciales”.

También describieron que “las cajas de los consorcios están al límite, porque los precios de las expensas están muy al filo y no se puede subir mucho más que lo que impulsa el pago de los sueldos a porteros. Estas subas se dan indefectiblemente y se comprueba su vez que está creciendo la morosidad”.

VALORES

Según se informó en la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, los departamentos de un dormitorio ubicados en el centro de la Ciudad pagan expensas de 1.800 a 2.300 pesos, dependiendo el edificio y los servicios que tiene. Mientras los de dos dormitorios tienen valores de 2.200 a 3.000 pesos.

En la Ciudad, según se informó en la Cámara de Administradores, hay unos 3.500 edificios y son 88.000 unidades funcionales sujetas al pago de expensas. De esos 88.000 cerca de 30.000 tienen problemas de morosidad en el pago de expensas.