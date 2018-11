Flor Peña mantuvo un fuerte cruce con Ángel De Brito

La actriz y jurado del Bailando se quebró durante el programa

La tensión entre Ángel De Brito y Flor Peña se deja ver hace varias galas, más desde que él declaró que ella no es una buena jurado del certamen Bailando 2018.

En la última presentación de cumbia, Marcelo Tinelli consultó a la actriz al respecto y ella se descargó: "Me enteré por la prensa que él (De Brito) tiene un problema conmigo. Vengo del mundo de los actores donde no decimos que el otro actúa mal Si tiene un problema, que me toque la puerta del camarín... Si él abre el juego diciendo que yo no sirvo como jurado, terminan opinando todos. Las únicas personas que me puede pedir explicación son las del equipo de producción. Si les molesta que nos llevemos bien con Laura (Fernández), lo lamento. No me gustó que un compañero que tengo sentado a mi lado diga que no soy una buena jurado y que yo me entere por la prensa".

Tinelli, con sorpresa, le respondió: "Es un programa donde todos hablan de todos". Flor, en tanto, lanzó: "Entre compañeros, eso no va. Yo no saldría nunca a cuestionar la capacidad de un compañero".

Finalmente, De Brito tuvo su momento y aclaró: "Todos somos compañeros. No creo que el jurado sea más importante que los demás. Todos podemos opinar de todos. Vinieron del programa de Polino a preguntarme qué pienso de vos, si tenés un problema planteáselo a Tinelli o a la producción. Vos te estás victimizando para hacerme quedar como el malo de la película".