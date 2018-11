Pablo Moyano amenaza con paros y desde el kirchnerismo apuntan contra Conte Grand

| Publicado en Edición Impresa

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió ayer que la conflictividad social “por supuesto va a aumentar en la calle” como consecuencia de “este modelo económico que ha fracasado”; y adelantó que la semana próxima, junto a la CTA y el Frente Sindical, analizarán “nuevas medidas de fuerza o movilizaciones”.

En tanto, desde el kirchnerismo apuntaron ayer contra el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, por la situación judicial del hijo de Hugo Moyano.

Luego de insistir en que “hace un año” es víctima de una “persecución política en su contra”, en referencia a la causa por la que ayer prestó declaración indagatoria sobre una supuesta defraudación al Club Independiente -donde ejerce la vicepresidencia-, Moyano volvió a acusar a las autoridades nacionales de “quererlo preso”.

“Todo es porque me negué a pasar a la historia como un traidor firmando la reforma laboral con (el presidente Mauricio) Macri”, aseguró.

“La semana que viene nos vamos a reunir con el Frente Sindical, la CTA, y seguramente habrá una medida de fuerza o una movilización, porque no se puede mirar a otro lado cuando este gobierno sigue atacando los derechos de los trabajadores”, dijo.

“Yo no le tengo miedo” al fiscal Sebastián Escalera, dijo. “A mi no me amedrenta porque sé que trata de atacar a los dirigentes que pelean en general y no es en particular conmigo”, agregó.

Sobre este punto, afirmó que “el mismo” procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, “dijo a los medios, en el mismo momento en que yo estaba declarando, que ´hay elementos para detener a Pablo Moyano´. Si eso no es una presión para el fiscal, no sé que es”, deslizó.

INTERPELACIÓN

En ese marco, legisladores provinciales del kirchnerismo adelantaron ayer que promoverán un pedido de interpelación contra Conte Grand.

“La actuación irregular del Procurador Conte Grand es muy preocupante, por eso vamos a pedir su interpelación en el Senado bonaerense. Todos los partidos políticos de la oposición tenemos que estar unidos para evitar que la Justicia provincial termine como Comodoro Py”, dijo ayer la presidenta del bloque de senadores provinciales del Frente para la Victoria, Teresa García.