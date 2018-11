Andy le frenó el carro a Bossi en vivo: “Calmate”

| Publicado en Edición Impresa

En “PH Podemos Hablar” estaban invitados Martín Bossi y Andrea Rincón: la morocha contaba una anécdota sobre la infidelidad y el humorista, de conocido histrionismo, aprovechó el buen clima habitual en la mesa para gesticular y lanzar frases, tapando a la Rincón. Hasta que Andy Kusnetzoff, conductor del envío de Telefé, estalló: “¡Cortala! Pará porque no me pasó nunca esto. Te lo digo bien, cortala. Esto no es tu show, no es el teatro. Estamos todos y vas a tener tu momento ¿sabés? Cortala. Andrea está contando algo y es una falta de respeto”, disparó el conductor. Bossi se disculpó pero Andy la siguió: “No me pidas perdón a mí, pedile a tus compañeros. Porque es la historia de ella, si vos te cagás y te chupa un huevo, hacelo y si no, calmate. Entonces, calmate”. ¡Picante!