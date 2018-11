Menor despertó a dos universitarias, les robó la plata del alquiler y una bicicleta para huir

Fue en una casa de 68, diagonal 73 y 116. El adolescente se metió por un patio y las amenazó con un cuchillo. Una de las víctimas, estudiante de psicología, le habló para tranquilizarlo

El descanso de dos estudiantes universitarias del interior bonaerense que viven en una vivienda del barrio El Mondongo fue bruscamente interrumpido en las primeras horas de ayer por un ladrón adolescente, apurado por conseguir lo que había ido a buscar: dinero y elementos de valor.

Aprovechándose de la confusión de las jóvenes por la inesperada situación, el intruso -de 17 años- tomó un cuchillo del secaplatos de la cocina para amedrentarlas, aunque las víctimas -una estudiante de Psicología de 26 años y una estudiante de Cine, de 23- nunca se resistieron.

Por el contrario, con el propósito de que todo terminara cuanto antes, le indicaron al asaltante dónde estaba el dinero que no dejaba de exigirles.

La escena sucedió en un inmueble de 68 y 116, de donde el intruso escapó al cabo de aproximadamente 15 minutos, con algo menos de 10.000 pesos, dos celulares y en una bicicleta de las chicas.

Todavía permanece prófugo, pese a que tras el asalto fue intensamente buscado por personal policial que desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones.

Mariana (26), estudiante del tercer año de Psicología y oriunda de Olavarría, aceptó ayer hablar con este diario en la puerta de la vivienda donde ocurrió el atraco: “Estoy prácticamente sin dormir”, aclaró.

“Se ve que este chico andaba por lo techos viendo dónde meterse a robar y justo se dio que bajó en nuestro patio trasero”, estimó la chica. Ya en la propiedad, el ladrón violentó una puerta y en pocos segundos llegó hasta la habitación donde dormían las jóvenes.

Por lo que pudieron reconstruir, antes de despertarlas con un zamarreo el adolescente revisó las mochilas de las chicas que estaban a la vista, pero como no encontró allí nada de valor, optó por el recurso más extremo.

“Quería que le revelemos dónde teníamos plata y otras cosas”, contó Mariana.

Superado el shock inicial y al verse intimidadas con un cuchillo, las damnificadas no tuvieron más alternativa que indicar dónde guardaban el único efectivo que había en el domicilio: el dinero que habían reservado “para pagar el alquiler” y algunos gastos diarios, detalló la chica.

De esa manera, el delincuente, se apropió de entre 8.000 y 9.000 pesos, aunque la suma no lo conformó del todo. Quería más.

Después de revisar los ambientes “nos robó nuestros dos celulares y mi bicicleta de paseo, que es la que utilizo para movilizarme por la Ciudad”, refirió la universitaria.

De este episodio de inseguridad en el barrio El Mondongo quedó al margen otra estudiante, en este caso de Arquitectura, porque circunstancialmente no se encontraba en la vivienda.

En otro pasaje de la charla que mantuvo Mariana con EL DIA, reveló que lo que más la preocupaba era que el asaltante “pudiera llegar a hacernos algo”.

Como buena estudiante de esa carrera universitaria, apeló entonces al recurso de la palabra: “Decidí hablarle para calmarlo”, explicó.

“Le pregunté cómo se llamaba, pero no quiso darme el nombre y me dijo que, igual, aunque lo identificaran, la Policía no iba a encontrarlo”, indicó la víctima. El adolescente sí accedió a revelar su edad: “Me contó que tiene 17 años”.

También aportó que “el chico estaba bien vestido y, por suerte, muy tranquilo”, lo que trajo algo de calma a las chicas, una vez que se dieron cuenta de que al intruso “no le interesaba hacernos daño”. Lo único que quería era escapar lo antes posible, con todo el dinero que hubiera en la casa.

En ese breve diálogo entre la víctima y el victimario ella llegó a decirle que allí “no había muchas cosas que a él le sirvieran, pero me respondió que todo lo que se estaba llevando le servía bastante”, completó la joven.

En medio de su relato, Mariana recordó que hasta le ofrecieron la moto de una de las chicas, una Zanella de baja cilindrada, pero “no se la quiso llevar. Nos dijo que no le interesaba la moto y prefirió mi bicicleta”.

Y así se fue, pedaleando.

Vivir con miedo

El terror que afrontaron las estudiantes universitarias por la inesperada presencia de un delincuente, en plena madrugada, las convenció de la necesidad de reforzar la seguridad en la casa.

“Es un tema que vamos a tener que plantearle a la dueña, porque fue muy feo el momento que tuvimos que pasar y por supuesto que lo que más nos importa ahora es tratar de prevenir para que algo así no se repita”, completó Mariana, preocupada.

En los últimos años los vecinos del barrio El Mondongo vienen reuniéndose asiduamente por la inseguridad en la zona, nucleados en una Asamblea que organizaron luego del asesinato del médico Francisco Guerrero, el 3 de abril del año 2015, en 66 y 118.

Los dos acusados de aquel hecho fueron condenados a perpetua el viernes pasado, pero la inseguridad y algunos reclamos históricos del barrio se mantienen vigentes (ver aparte).