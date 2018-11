Tigre: accidente con una joven muerta y sospechas

| Publicado en Edición Impresa

La joven Yanina Braile (24), que era buscada desde el domingo cuando la lancha en la que viajaba junto a su novio dio una vuelta de campana en el Río Luján, Tigre, fue encontrada muerta ayer y la justicia investiga si el oleaje que había esa tarde provocó el accidente.

“El cuerpo fue hallado 1.200 metros arriba de la guardería La Rampa”, dijo Alejandro Gaggiolo, prefecto mayor de la Zona del Delta. El accidente ocurrió a domingo a las 19.30 y fue reportado por un llamado al 911. El cuerpo de Yanina, fue reconocido por familiares en la sede de la Prefectura. Contaron que el hombre que conducía era su pareja desde hace varios años.

“Eran novios desde hace seis años. El accidente fue a las 19.30 y él nos avisó a la 1” del lunes, dijo una tía de Yanina al canal C5N, luego de que apareciera muerta. Rodolfo, abuelo de la joven, había dicho más temprano que “ellos iban cada tanto a navegar. Es muy raro lo que pasó, rescatan al muchacho y a ella dicen que no la ven, hablan de un supuesto accidente. No sabemos si fue tal, la versión de vecinos es que lo sacaron a él y a mi nieta no la vio nadie. Ella no sabía nadar”, contó Rodolfo a TN. La joven había salido ese día junto a su novio, quien fue rescatado el mismo domingo en estado de shock por agentes de la Prefectura.