Denunciado por un falso caso de abuso, un chico de 18 años se mató

Su mejor amiga, tras una discusión, quiso castigarlo y publicó en redes que él la había acosado sexualmente. Luego la chica reconoció que había mentido y pidió perdón. Pero ya era tarde, el joven se suicidó

| Publicado en Edición Impresa

Agustín Muñoz tenía 18 años y vivía en Bariloche. Hace un par de semanas, en plena efervescencia de las denuncias por acoso, una amiga suya lo denunció a él mediante redes sociales. Y el tema se viralizó. La misma chica salió luego a aclarar que todo era mentira, mientras pedía perdón. Pero ya era tarde. Agustín se mató.

Todo sucedió en Bariloche, cuando la chica, menor de edad, denunció a Agustín de haberla abusado. La amiga se retractó, dijo que no era cierto, que lo había hecho en un momento de “bronca”. Fue tarde. La denuncia se había hecho ya muy popular en las redes sociales. Indetenible, irrevocable.

El hecho se conoció ayer, cuando la mamá del joven, Silvina Castañeda, contó que “mi hijo, como tantos otros chicos, era un ser muy sensible, y a raíz de esto se desequilibró emocionalmente hasta llegar al punto de tomar esta decisión que nos sorprendió a todos”.

Agustín había participado a principios de diciembre de una marcha de mujeres que llevaba la consigna “Nunca más solas, nunca más calladas”, que reunió a decenas de jóvenes en el Centro Cívico para recordar a las mujeres que fallecieron asesinadas y pedir el fin de los abusos. Pero en ese evento, una de sus amigas lo denunció públicamente por abuso sexual ante los presentes, y luego a través de las redes sociales.

La autora de la denuncia que se había propagado en Twitter, Instagram y Facebook era su mejor amiga, con la que había tenido una discusión, y los manifestantes no dudaron en impulsar el escrache sin confirmar si los hechos eran ciertos. La tarde de la marcha, que comenzó en la esquina de las calles Brown y Onelli, el joven solo atinó a volver corriendo a su casa y encerrarse en su pieza luego de verse aludido.

En los días siguientes, Agustín dejó de tener contacto con los demás y se mantuvo en un profundo estado de depresión. Solo recibió la visita de un integrante de una organización social que realiza denuncias por abusos en Bariloche y le ofreció participar de otra marcha donde se contaría que su caso era falso. Sin embargo, este gesto aislado no hizo mejorar a un adolescente hundido y ya sumergido en una espiral oscura.

EL DOLOR DE LA MADRE

Silvina Castañeda, la madre de Agustín, cuenta que su hijo siempre participó en marchas junto a profesores, alumnos y mujeres, que “era un chico combativo, que apoyaba mucho a las mujeres en la lucha de sus derechos”.

Por eso fue a la marcha en la que se encontró con la sorpresa de que gritaran su nombre.

“Quedó estupefacto, atinó a correr a casa, llegó desesperado, me cuenta lo que le había pasado, cuando vamos a buscar la publicación ya se había viralizado, tomé contacto con esta chica, recapacitó, teníamos un afecto muy grande con ella, pidió disculpas rápidamente para tratar de frenar todo”, describió la mujer.

De acuerdo al relato de los padres de Agustín, la chica reconoció que lo que hizo fue como una forma de castigar a su amigo después de una típica pelea entre adolescentes. Fue así que la chica escribió una serie de mensajes en las redes en los cuales aseguraba que Agustín había abusado de ella. Y la denuncia de inmediato se volvió viral.

“Hoy una chica escrachó a mi hijo en Instagram por enojo y ahora no sabe como parar la bola -había escrito la mamá de Agustín- jugar con esto es terrible, es una burla hacia todas las víctimas de violación, abuso y vejaciones. ¡Y a vos que tanto te cuidamos en casa no entiendo como le pagaste a mi hijo su amistad! Pedir perdón no alcanza”.

La falsa denuncia se esparció como reguero de pólvora y luego la jovencita trató de detenerla, pero fue demasiado tarde. “Fue un momento de bronca y enojo”, publicó la chica a través de Instagram. Pero mientras tanto Agustín se hundía en un pozo depresivo, en cama, sin comer.

“La gente toma el escrache como un ejemplo público pero las disculpas no se viralizaron de la misma manera”

Silvina Castañeda Madre de Agustín

“Todos sabemos que hay listas de chicos escrachados. Pero es jugar con algo muy peligroso y desequilibrar nada más ni nada menos que a la juventud -escribió la mamá, Silvina- pero tiene que existir un límite en esto, no se puede llevar a los chicos a esas instancias, a esa desidia, porque terminamos corrompiéndolos igual, no es sano, no es una herramienta útil para formar adultos íntegros”.

En su redes, Silvina publicó los chats con la joven y las capturas del pedido público de disculpas de la chica.

“Fue un momento de bronca y enojo”, escribió la joven en su cuenta de Instagram, que ya no está activa, para rectificar su denuncia. “No supe ver el límite de esto”. También pidió disculpas “por difamar” y “por mandármela más de una vez en su casa flasheando confianza. De los errores se aprende y me las mandé posta”, concluyó.

“Teníamos un afecto muy grande con ella y creo que también fue la razón por la que ella pidió disculpas rápidamente para tratar de frenar todo”, dijo Silvina, que también contó que Agustín la había perdonado “porque se querían muchísimo”. Sin embargo, la denuncia no dejaba de viralizarse y su hijo estaba deprimido. “Estuvo muy mal, en cama, no quería comer”, contó la madre.

“La gente toma el escrache como un ejemplo público, algo ejemplar, un castigo ejemplar, pero las disculpas no se viralizaron de la misma manera. Nadie se acercó, nadie pidió disculpas. Los problemas entre chicos siempre van a existir, pero hubo un aval destructivo desde los adultos, muchos chicos en su casa deben estar pasando esta situación”, agregó la madre.

Finalmente, los padres de Agustín dieron a conocer un video en el que responsabilizan, antes que a la menor, a los adultos que no tomaron las medidas necesarias para verificar la información y contener a su hijo.

“Hoy, 30 de diciembre, están atacando a una persona que se equivocó. Sólo busqué generar conciencia, no odio hacia un ser humano. Mi hijo la perdonó y eso es importantísimo. Dejen de atacar a la chica, su familia está sufriendo terriblemente”, subrayó la madre de Agustín.