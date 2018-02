Lautaro Martínez sorprendió a todos: "No me gustó mi partido, me voy enojado"

Lautaro Martínez, la figura central del triunfo logrado anoche por Racing sobre Cruzeiro, sorprendió a todos con las declaraciones realizadas al término del encuentro.

"No me gustó mi partido, me voy enojado", señaló en una increíble autocrítica, el autor de tres de los goles convertidos por la Academia.

Martínez, de 20 años, está en la mira de Jorge Sampaoli de cara a la conformación del plantel argentino que afrontará el Mundial de Rusia y anoche resultó la figura central en la goleada 4-2 del equipo de Avellaneda.

Al enfrentar la conferencia de prensa post partido el atacante racinguista dijo que "No me gusto el partido que hice. Perdí muchas pelotas, no resolví bien varias jugadas", señaló.