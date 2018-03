Misteriosa desaparición de investigador de ébola y zika tras pedir a vecinos que borren su número

Un respetado funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que trabajó con los brotes de ébola y zika, desapareció misteriosamente y sin dejar ningún rastro, según informó el portal USA Today.

El hombre es Timothy J. Cunningham, de 35 años, y testigos dicen haberlo visto por última vez el 12 de febrero cuando se retiró de su trabajo a mitad del día tras manifestar que no se sentía bien. Cunningham es epidemiólogo con dos títulos en Harvard y oficial de la Armada estadounidense, donde recientemente fue ascendido al rango de comandante.

Luego de varias horas sin responder las llamadas o los mensajes, los padres de Cunningham fueron a su casa, en Atlanta, donde encontraron su teléfono, billetera y licencia de conducir. En la casa todavía estaba el auto, estacionado en el garage, así como el perro de Timothy.

La situación fue invadida por el misterio cuando uno de los vecinos del investigador aseguró que Cunningham les había pedido a él y a su mujer que borraran su número de teléfono de su lista de contactos días antes de desaparecer.

"Nada de esto tiene sentido", dijo el hermano de Timothy, Anterio, a WAGA-TV, una filial de Fox en Atlanta. "No se evaporaría así, no dejaría solo a su perro y no haría que nuestra madre se preguntara y se preocupara de esta manera", aseguró. Los familiares de Cunningham afirmaron que en llamadas y textos recientes, Cunningham no parecía ser el mismo de siempre.

La familia, los amigos y los exalumnos de la universidad de Timothy están participando en la búsqueda y han recaudado más de 20.000 dólares como recompensa por cualquier información sobre su paradero. Su familia espera que alguien lo reconozca en algún lugar, tal vez como paciente en un hospital.