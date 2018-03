Trump se distancia de la Asociación del Rifle y urge al Congreso a reforzar el control de armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló hoy su presión a favor de nuevas leyes que restrinjan el acceso a las armas, luego de sorprender a propios y ajenos al distanciarse de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y de acusar al Congreso de tener miedo a ese grupo de presión contrario a ampliar el control de armas.

Desde el reciente tiroteo que dejó 17 muertos en una escuela de Florida, Trump ha presentado varias propuestas para evitar la recurrencia de la violencia con armas en lugares públicos de Estados Unidos, una problemática que mata a unas 30.000 personas por año y a más de 80 por día, según cifras de asociaciones civiles.

Algunas de las ideas de Trump, cuya campaña de 2016 recibió 30 millones de dólares en donaciones de la NRA, chocan con la oposición del grupo de presión, como la de subir a 21 años la edad para comparar un fusil de asalto como el usado por el adolescente perturbado que cometió la matanza del mes pasado en Florida.

En una reunión con un grupo bipartidista de congresistas y senadores, Trump reiteró ayer su apoyo a algunas propuestas que la NRA rechaza y se opuso rotundamente a incluir una de las prioridades de ese grupo de lobby en el "exhaustivo" proyecto de ley sobre armas que, a su juicio, debe aprobar cuanto antes el Congreso.

"Algunos de ustedes están petrificados de miedo a la NRA, y no pueden estarlo", aseguró Trump en la sesión en la Casa Blanca, que los periodistas pudieron observar durante más de una hora y que fue transmitida en vivo por los canales de cable.

El mandatario recurrió hoy a Twitter para insistir con sus propuestas, que incluyen mejorar el proceso de averiguación de antecedentes para los compradores de armas, algo con lo que la NRA sí está de acuerdo, y armar a algunos docentes para responder a un tiroteo, una sugerencia que ha generado gran rechazo.

"Muchas ideas, algunas buenas y otras no tan buenas, salieron de nuestra reunión bipartidista sobre seguridad escolar de ayer en la Casa Blanca", tuiteó el presidente, que durante el encuentro volvió a presentarse como el "mayor partidario" de la NRA y de la enmienda constitucional que tutela el derecho de los estadounidenses a portar armas.

"La averiguación de antecedentes fue una gran parte de la conversación. Las zonas libres de armas son un probado blanco para los asesinos", agregó Trump, aludiendo a su idea de suministrar armas ocultas a algunos docentes entrenados en su uso. "Después de tantos años, debería salir una Ley. ¡Respeten la Segunda Enmienda", agregó.

Many ideas, some good & some not so good, emerged from our bipartisan meeting on school safety yesterday at the White House. Background Checks a big part of conversation. Gun free zones are proven targets of killers. After many years, a Bill should emerge. Respect 2nd Amendment!