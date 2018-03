Supermarzo: Katy Perry, Phil Collins y Depeche Mode, en un mes de grandes visitas

La grilla musical estará durante los próximos 31 días cargada de visitantes ilustres y grandes espectáculos, con un estelar Lollapalooza como plato principal

El calendario musical argentino de este año bien podría comenzar en marzo: cierto, quedarían afuera los festivales estivales que mostraron varios talentos internacionales y llevaron por las plazas de verano a los artistas más cotizados del país, pero aún el despliegue de músicos de paseo por la Costa no se compara con lo que se verá en el mes que comienza hoy en los principales escenarios del país, incluido nuestro Estadio Ciudad de La Plata.

No por nada, el mes ha sido bautizado “supermarzo”: durante los próximos 31 días desfilarán por nuestro país artistas de la talla de Katy Perry, Phil Collins, los Red Hot Chili Peppers, Michael Bolton y Daddy Yankee.

Pero todo comenzará hoy, con la visita de Patti Smith: tras recitar poesía ayer, la madrina del punk dará esta noche un concierto junto a Shanahan y grandes músicos argentinos invitados, como el cellista Patricio Villarejo, con temas que recorrerán diferentes etapas de su trayectoria, en el Centro Cultural Kirchner.

Mientras Patti toca en el CCK, los británicos de Primal Scream realizarán un show en Groove, también en capital federal: se trata del quinto paso de la banda del escocés Bobi Gillespi, un combo que supo revolucionar el rock moderno, en el país, luego del show del año pasado en Tecnópolis, en 2011 para el Pepsi Music, en 2002 en Club Ciudad y en 1998 en Museum.

MÁS Y MÁS

El lujoso inicio de año seguirá mañana, con la visita de Marky Ramone a Vorterix y Los Brujos en The Roxy. El cierre del primer fin de semana de marzo tendrá, el lunes, la visita de Michael Bolton, referente de la balada romántica en los años ‘80 y ‘90, al Gran Rex: dueño de una de las voces más distintivas de este género musical, Bolton también se destacó como compositor, con creaciones que fueron interpretadas por artistas como Kanye West, Barbra Streisand, Cher, Marc Anthony y Kiss.

Y los nombres siguen: en una de las visitas más esperadas, Foo Fighters, la banda de Dave Grohl, ex Nirvana, y Queens of Stone Age, se presentarán en Vélez el próximo miércoles (todavía quedan un puñado de tickets). Tres días después, Daddy Yankee y Ozuna le pondrán fuego a la noche de GEBA.

Uno de los grandes espectáculos del año lo traerá Katy Perry: el domingo 11 de marzo dará un único show en el Club Ciudad de Buenos Aires, como parte del tramo sudamericano de su gira mundial “Witness: The Tour”, con Lali Espósito como artista invitada.

La semana que comenzará con Perry tendrá el miércoles un show de Liam Gallagher, que se mudó al DirecTV Arena por entradas agotadas y servirá de aperitivo del Lollapalooza, festival que trae al ex Oasis. Esa misma noche se presentarán en el Teatro Coliseo los míticos Earth, Wind & Fire, la legendaria banda de disco, soul y funk que repasará clásicos de los ‘ 70 como “September”, “Boogie Wonderland” y “Fantasy”.

El viernes 16 de marzo, en tanto, comenzará el gran plato del año, el Lollapalooza: durante tres días se presentarán en el Hipódromo de San Isidro los Red Hot Chili Peppers, The Killers, Lana del Rey, el mencionado Liam, Pearl Jam, LCD Soundsystem (tendrán su side show el 20), The National y el gran David Byrne (que dará un side show el 19), los grandes nombres de un festival que también pondrá en escena a Imagine Dragons, Chance The Rapper, Wiz Khalifa, Mac de Marco, Damas Gratis, Kygo, Galantis y Bajofondo.

El lunes 19, tras el festín musical del Lolla, Phil Collins realizará su primer show en Argentina, en el estadio de Instituto de Córdoba. El ex Genesis tocará en la siguiente jornada en el Campo Argentino de Polo, con entradas agotadas.

FIN DE MES EN LA PLATA

Otro artista con historia, el compositor y productor Jean-Michel Jarre, una de las figuras más importantes de la música electrónica, se presentará el próximo 22 de marzo, en el Estadio Luna Park de esta ciudad, en el tramo latinoamericano de su gira mundial, que también lo llevará a Chile. En el concierto, el pionero de la música electrónica repasará sus cuatro décadas de carrera.

El cierre del supermarzo será también a pura música electrónica, y en La Plata: el grupo británico Depeche Mode se presentará el 24 de marzo en el Estadio Único de La Plata, en el marco de la gira presentación de su ultimo disco “Spirit”, un trabajo en el que predomina el ambiente oscuro, con reminiscencias bluseras y despojado de la creación de hits. El recital contará con una telonera de lujo: Juana Molina abrirá el show de Depeche Mode, presentando en vivo temas de séptimo álbum “Halo”, trabajo que fue seleccionado por el New York Times, Uncut, Pitchfork, Stereogum y otros importantes medios internacionales como uno de los mejores discos de 2017.