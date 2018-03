La Lista Negra: la usina de historias de Hollywood es un listado de películas rechazadas

En 2005 un productor armó una encuesta que reunía los mejores guiones sin producir. De allí saldrían varias ganadoras del Óscar

En Hollywood todo es franquicia: el concepto que para algunos está matando el gran cine domina las producciones de los estudios angelinos, dejando poco lugar al llamado cine mediano. Pero mientras el riesgo y los proyectos originales disminuyen a un ritmo alarmante en la mayor industria del cine, los Premios de la Academia siguen de espaldas a la taquilla, dominado por ese cine “clase media” que sobrevive. ¿De dónde salen estas historias pequeñas y medianas que, sin explosiones, superhéroes o secuelas, consiguen ser producidas en este ámbito hostil? Buena parte surgen de La Lista Negra.

La Lista Negra es una creación casi accidental de Franklin Leonard: en 2005 trabajaba para la productora de Leonardo Di Caprio, Appian Way Productiones, como ejecutivo de desarrollo. “Mi trabajo era encontrar grandes guiones, y sentía que estaba haciendo un mal trabajo en mi trabajo”, comentó el productor en una reciente entrevista con el canal de YouTube Vox. Es que Leonard sentía que tenía un trabajo inabarcable: más de 50.000 guiones se producen en la industria cada año y, como explica, “si sos muy aplicado, llegarás a leer mil”. No había manera de garantizar un buen trabajo, de ordenar ese mar de guiones, de encontrar el diamante en la mina de carbón, sin una cuota muy importante de azar.

Para colmo, el cine ya nadaba en franquicias, y producir un guión que no fuera parte de una saga era lo suficientemente complicado como para no contar con las mejores historias en la mano. Por eso, Leonard decidió realizar una especie de encuesta: envió emails a 75 colegas y les pidió que le enviaran una lista de los diez mejores guiones que hubieran leído ese año y que no se hubieran producido. Llenó una planilla de Excel ordenando los guiones de los más votados por los productores a los menos votados, una lista que envió a sus colegas, en agradecimiento por participar, y que llamó La Lista Negra, una referencia a la Caza de Brujas del macarthismo y “una subversión a la idea de que lo negro es malo”.

Era el inicio de la era de la viralización: compartir información a nivel global era más fácil que nunca y el listado, que oficiaba casi como un “machete” para quienes buscaban desarrollar proyectos excitantes, corrió como reguero de pólvora entre los ejecutivos de la industria. El fenómeno creció en apenas un puñado de temporadas y de repente, estar entre los guiones más votados de la Lista Negra implicaba un honor y a la vez un importante empuje para conseguir que los estudios compren el texto y lo lleven al cine.

La Lista generaba los murmullos que las producciones chicas habían dejado de generar: las cintas ligadas a franquicias ya venían con esos murmullos incorporados, con el interés del público garantizado, con un importante empuje aún antes de realizarse. Pero las historias cotidianas habían perdido esa fuerza, y aparecer en la Lista Negra devolvió a estos proyectos el brío perdido. Las historias recuperaban algo de terreno en una era donde los conceptos y las marcas mandaban (mandan) en la industria: la noción de que “tienes más chances de hacer una gran película con un gran guión que sin él”, como dice Leonard, volvía a tomar (cierta) fuerza.

La lista, además, rompía con el ruido que suele haber en la industria: el democrático listado mezcla nombres consagrados y absolutos novatos, dejando de lado el estatus que suelen tener proyectos firmados por grandes figuras y haciendo eje en la calidad del material. Los resultados están a la vista: cuatro de las nueve mejores cintas de los Óscar, y once de los últimos 22 guiones ganadores, aparecieron en la Lista Negra. Una Lista que incluyó clásicos como “Juno”, “Argo”, “El renacido”, “El lobo de Wall Street”, “Red Social”, “El código enigma”, “La llegada” y la ganadora del año pasado a mejor guión original “Manchester junto al mar”. Este año, estará representada por “The Post”, candidata a mejor cinta que surgió de la lista de Leonard.