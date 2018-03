Se profundiza la polémica tras las excarcelaciones de Zannini y D’Elía

Para Sabsay, “hay complicidad” entre la Justicia y “ciertos personajes”. Urtubey puso en duda las detenciones

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que “el problema de la Justicia es su lentitud” y que hay “una parte de ella que es cómplice de estos personajes” al referirse a la liberación del dirigente piquetero Luis D’Elía y del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.

Mientras, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, opinó que “a lo mejor nunca correspondía haberlos detenido” a los ex funcionarios kirchneristas.

En ese sentido, señaló que “el instituto de la prisión preventiva es de excepción” pero “muchas veces se usa con una connotación diferente”, con la “lógica de la culpabilidad o inocencia”.

“Técnicamente, en términos procesales, a lo mejor nunca correspondía haberlos detenido” a Zannini y D’ Elía, afirmó Urtubey, critico del kirchnerismo.

LENTITUD

“El gran problema de la Justicia es su lentitud, todo procesado debe tener un derrotero lo más veloz posible del cual surge la condena o la absolución”, explicó, por su parte, Sabsay en declaraciones a radio Mitre.

“Si la prisión preventiva la extiende excesivamente, primero llega el momento en que tiene que liberar”, sostuvo el constitucionalista antes de remarcar que además “ha sido un engaño de proceso” ya que “ha hecho creer que realmente se ha hecho justicia pero ha sido solamente un espectáculo”, sentenció Sabsay.

“Pero en la Justicia, hay una parte que en el fondo es cómplice de estos personajes, porque provienen del mismo origen”, agregó, al referirse a las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, quienes dictaminaron la liberación de ambos detenidos.

“Provienen del mismo origen, porque las dos juezas están ligadas a ‘Justicia Legítima’, por eso operan como lo hacían en las administraciones kirchneristas, es decir, acomodando los fallos de acuerdo a lo que realmente le conviene a su movimiento”, añadió Sabsay.

“Hay que recordar que quienes integran ese grupo (Justicia Legítima) tienen un artículo en su reglamento que dice que deben actuar a favor de esta causa, o sea, de una organización política”, detalló el constitucionalista.

Ambas juezas integran, junto al juez Nicolás Tonelli (quien se excusó), el Tribunal Federal N° 8 que lleva adelante la causa por presunto encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, que se inició a partir de la denuncia realizada por el entonces fiscal Alberto Nisman.

Namer y López Iñiguez firmaron, de madrugada, la orden para liberar a D’Elía y Zannini poco después de que la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, se pronunciara en ese sentido.

Sobre la situación procesal de los detenidos Lázaro Báez y Julio De Vido, Sabsay señaló que “la lentitud” de la Justicia “no es inocente” y advirtió que tanto D’Elía como Zannini salieron como si fueran “presos políticos de una suerte de dictadura”, recordando que incluso ambos participaron de la marcha que encabezaron organismos de Derechos Humanos para conmemorar un nuevo aniversario del golpe militar de 1976.

“Hay que aclarar que son políticos presos, que es muy distinto, y que además están procesados, llegando a tener el rótulo de traidores a la patria, aunque ahora hayan re caratulado la causa a encubrimiento”, disparó Sabsay.

Mientras, Urtubey advirtió que hace falta prudencia para no generar “ni expectativa ni desánimo” ya que “todo recae en mayor desprestigio del Poder Judicial”.

En este sentido, mencionó que en su provincia se modificó el Código Procesal Penal, con lo que logró llevar a 90 días los pasos procesales en vez de “tardar décadas”, en referencia a lo que ocurre en la Justicia federal.

“Si vos estás imputado por un delito, te detienen, y luego se demuestra tu inocencia, y ahí aparece otra demanda al Estado”, puntualizó.

MÁS CRÍTICAS

El diputado Waldo Wolff (Cambiemos) también opinó que tenemos “una Justicia naufragando en ciertos valores” y la acusó de estar “colonizada” por Justicia Legítima, la agrupación afín al kirchnerismo.

Además, en una entrevista con radio Nacional, el ex dirigente de la comunidad judía recordó que tanto el ex secretario Legal y Técnico como el ex líder piquetero “no fueron exculpados” por la Justicia y siguen “procesados por encubrimiento agravado”.