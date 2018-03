Continúa el éxodo: ahora es Playboy el que se va de Facebook

Playboy suspendió sus actividades en Facebook por la "mala administración de los datos de los usuarios" de la plataforma y se sumó así a una lista de empresas que tomaron medidas contra la red social desde que estalló el escándalo.

La revista para adultos reconoció hoy en un comunicado que le ha resultado difícil expresar sus valores en Facebook "debido a sus estrictas políticas de contenido", motivos que siempre le obligaron a "alterar la voz de Playboy para cumplir con los puntos de vista de Facebook sobre lo que es y lo que no es apropiado en su plataforma".

"Si bien esto ha desafiado nuestros objetivos comerciales y la capacidad de llegar a nuestra audiencia de una manera auténtica, las noticias recientes sobre la supuesta mala administración de los datos de los usuarios de Facebook han solidificado nuestra decisión de suspender nuestra actividad en la plataforma en este momento", sentenció la empresa.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE