Escrachan a un ex legislador que fue a la "Marcha por la Vida" y asesinó a un bebé

La "Marcha por la Vida", que convocó el pasado 25 de marzo a miles de personas que se manifestaron en contra de la despenalización del aborto, se realizó en varias ciudades del país.

En Ushuaia, sin embargo, ocurrió un hecho que fue ampliamente repudiado: uno de los manifestantes "por la vida" está condenado por haber asesinado a un bebé de siete meses.

Se trata, además, de un personaje público. El ex legislador fueguino Luis Velázquez fue acusado a 12 años de prisión por asesinar en 2010 a un bebé de 7 meses. Según precisaron en su enjuiciamiento, la situación ocurrió "a los sacudones porque en bebé lloraba mientras la mamá se bañaba".

El bebé se llamaba Mateo Aaron Cano, hijo de su pareja de entonces. Como Mateo lloraba, Velázquez comenzó a zamarrearlo para que se callara, provocándole lesiones que derivaron en su muerte unas horas más tarde.

Velázquez fue condenado, pero consiguió que su caso cambiase de carátula a homicidio preterintencional, con una reducción de condena a cinco años, y posteriormente a tres.

La mamá del bebé, Pamela Rosario Cano, había denunciado en su momento presiones y amenazas por parte de Velázquez y sus allegados.

"Después que murió mi bebé, me amenazaban con que tenía un hematoma previo, que me iban a culpar a mí, me tenía de hotel en hotel dándome medicación para dormir, hasta que me volví con mi bebé muerto a Córdoba, en un avión que me pago él. Me pusieron un abogado del que ni recuerdo el nombre", recordó Cano. Además, denunció que le habían ofrecido 500 pesos a cambio de su silencio.

En junio de 2013, el ex legislador provincial fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo por homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, tras el cambio de carátula y la condena de tres años salió en libertad. El pasado 25 de marzo, paradójicamente, participó de la manifestación "pro-vida".