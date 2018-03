La más famosa del clan Kardashian se robó toda la atención de Instagram, una vez más, por compartir una foto suya haciendo topless mientras disfruta de una sopa de fideos.

🍜 nudels Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Mar 6, 2018 at 9:31 PST

La imagen superó los 2,4 millones de likes, donde se puede ver a la mediática con su pelo teñido de rosa y el torso desnudo mientras come.

Días atrás, la protagonista del exitoso reality Keeping Up with the Kardashians también se mostró muy sexy en una selfie casera.