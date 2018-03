Las mejores fotos de la modelo con la que relacionan a Icardi

La modelo April Summers se ubicó en el ojo de la tormenta luego de que los medios la relacionaran con Mauro Icardi, aunque posteriormente los protagonistas desmintieron los hechos.

La bella rubia vive en Italia, y más allá de los rumores se había ofrecido a consolar al jugador del Inter: “Querido Icardi, si tales rumores malvados son ciertos, podés llorar en mis hombros, bebé”, había escrito.

Dear #icardi if such evil rumours are true , you can cry on my shoulder baby 💋 pic.twitter.com/4O5ATFxI3I