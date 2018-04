Los platenses opinan sobre el aumento de tarifas

En el marco del "ruidazo" por el aumento de los valores de las tarifas de servicios como la luz, el agua y el transporte, los platenses opinan al respecto.

"Es lamentable, el pueblo no da más. Tienen que alquilar, vestirse, dar de comer a la familia. Los sueldos no alcanzan. Si siguen aumentando los servicios vamos a estar todos mal", dijo un hombre.

"Es una política de estado. Once pesos para llegar a la facultad, no está funcionando el boleto universitario. El aumento de servicios no está redistribuyéndose", indicó una estudiante.

En tanto otro joven expresó: "Es un descontrol. Aumenta todo y el sueldo queda estático. Pagar todo te deja sin posibilidad de ahorrar".