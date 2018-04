Tras la polémica por el canje de pasajes, Senadores reclaman una mejora salarial

Senadores de diferentes espacios políticos en la cámara alta trasladaron hoy la polémica por los pasajes canjeados por dinero a un reclamo salarial y pidieron "equiparación" con los otros poderes del Estado, por considerar que los sueldos en el Congreso están "totalmente relegados".

Así lo expresaron el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal en la cámara alta, y el senador del Frente CREO, Fernando 'Pino' Solanas, a periodistas acreditados en la Casa Rosada, luego de participar de un almuerzo de los jefes de bloques del Senado (a excepción del kirchnerismo que estuvo ausente) con la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña.

"Hay que trabajar de una manera más clara en términos de remuneraciones. Los salarios de los legisladores deben ser equiparables con el resto de los poderes del Estado para terminar con cualquier tipo de situación que tenga que ver con adicionales al haber", dijo Pichetto. Pichetto criticó que "por ejemplo, un funcionario importante de Aduana cobre el doble que un senador o un diputado".

En el mismo sentido se expresó el senador del Frente CREO, Fernando 'Pino' Solanas, que consideró que los sueldos en el Congreso "están totalmente relegados". "Los salarios están totalmente relegados, porque no se cobra ni antigüedad, ni título ni aguinaldo", dijo Solanas en lo que fue su primera visita en más de dos años a la Casa Rosada. Solanas afirmó que existe "consenso de todos los senadores" de que la situación debe modificarse y se quejó de que el sueldo de estos "no tiene relación con el sueldo de otros funcionarios".

"No puede ser que el sueldo de los senadores no tenga relación con el sueldo de otros funcionarios del gobierno nacional. El salario de un senador no debería ser menor que el de un subsecretario, ministro o juez de Cámara", dijo. De todos modos, Pichetto dejó claro que el tema no fue parte del encuentro, sino que "se mencionó al pasar" ya que -dijo- la reunión tuvo "otro contenido", de corte institucional.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, también se refirió al tema, pero lo hizo desde otra visión, al afirmar que existe "consenso en que tiene que haber un mecanismo que evite que los senadores puedan fijar su propio salario y modificarlo", al tiempo que afirmó que están "buscando ese mecanismo".

Además, justificó que los legisladores (incluidos los porteños) gocen del beneficio de los pasajes ya que "tienen que tenerlos por si tienen que viajar al interior", tras la polémica generada luego de conocerse el canje de pasajes por dinero de los diputados. De todos modos, dejó claro que "si el mecanismo de los pasajes se utiliza para terminar de completar sus ingresos, no está bien".

El viernes, el presidente Mauricio Macri cuestionó el canje de pasajes aéreos y terrestres no utilizados por legisladores por dinero, y afirmó que si los senadores "creen que sus salarios no son suficientes tienen que blanquear la necesidad de tener un mejor salario".

Elisa Carrió, diputada de Coalición Cívica y una de las impulsoras de Cambiemos, fue señalada como quien realizó más canjes de pasajes por dinero. Carrió había afirmado ayer que Macri "desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente".

Luego, aclaró: "No creo que el Presidente Macri no sea una persona decente, lo que quise decir es que él nunca tuvo que hacer una campaña en auto y con cuarenta mil pesos, como tuvimos que hacer en la Coalición Cívica".