Atención restringida en 20 y 50 por protesta de trabajadores de Control Urbano

Un grupo de trabajadores de Control Ciudadano se manifestaba este viernes en la sede de 20 y 50 en rechazo a despidos en el área y para exigir estabilidad laboral.

La protesta, que tenía lugar en el sector del hall, es parte de una serie de reclamos laborales que comenzaron hace más de tres semanas por parte de personal afectado al estacionamiento medido, las inspecciones y el control del tránsito.

Desde la dependencia comunal trascendió que los dos ejes de la medida de fuerza son la marcha atrás a "los despidos de las últimas semanas" y "garantía para la continuidad laboral de los compañeros".

Según contabilizaron, asciende a 18 la cantidad de empleados dados de baja "sin causas que justifiquen esas medidas".

Por su parte, desde la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano se informó que "se tomó la decisión de no renovar el contrato de 28 trabajadores, ya que los mismos no cumplían con las tareas asignadas, se ausentaban, no respetaban los horarios o no asistían a los operativos correspondientes".

“Esta secretaría cumple una función específica muy importante para mantener el orden público y la seguridad de los vecinos. De ninguna manera podemos permitir el incumplimiento de las funciones por parte del personal, ya que el mismo es vital para la comunidad”, explicó el titular del área, Roberto Di Grazia.

En tanto, anticipó que en los próximos días se hará una convocatoria pública para cubrir con personal especializado los cupos laborales de la Secretaría, dándole especial oportunidad a estudiantes y/o egresados universitarios que tengan vocación de trabajar como agentes inspectores.