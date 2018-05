Messi participó de un video por el Día del Trabajador

El delantero del seleccionado argentino Lionel Messi participó de un video que difundió hoy FIFPro, la organización mundial de los futbolistas profesionales, por el Día del Trabajador.

Durante su breve aparición, el crack de Barcelona, de España, apoyó el reclamo de los futbolistas profesionales que no cobran en sus respectivos clubes.

"Es una lástima que pasen estas cosas y que un jugador no pueda cobrar cuando hace su trabajo como cualquier otra persona", expresó Messi durante el video en el que también aparecen los testimonios del portugués Cristiano Ronaldo, el inglés Harry Kane y el italiano Leonardo Bonucci como así también de la holandesa Lieke Martens, integrante del equipo femenino de Barcelona.

FIFPro y sus 63 sindicatos miembros prestan servicio a los más de 60 mil jugadores profesionales que se distribuyen por el mundo.

