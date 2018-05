Se le cae la cara: “Siento mucha vergüenza por la carnicería que hizo mi hija”, se sinceró Rial

El conductor volvió a “Intrusos” tras una semana fatal. Dijo estar “triste”, “dolido” y “preocupado” por la salud de Morena, quien le contestó con un frío “todo vuelve” y después lo destrozó en una nota radial

Llamaba la atención de su silencio pero hay que reconocerle que no defraudó. Jorge Rial regresó ayer a “Intrusos” tras unas mini vacaciones en Londres, y lo hizo con los tapones de punta, hablando frente a cámara, sobre el tema del que todo el mundo quiere saber: el escándalo familiar que desató su hija mayor desde las redes sociales.

Visiblemente acongojado, el conductor dijo estar “triste”, “dolido” pero por sobre todo “avergonzado” por la exposición de un problema familiar que se mediatizó, y se mostró preocupado por la salud de Morena, por lo que reconoció que a pesar de todo lo malo que reciba de su parte, entiéndase insultos, golpes bajos y denuncias públicas, él siempre estará a su disposición porque el amor no se borra de un día para el otro.

En su descargo, que se extendió durante los primeros quince minutos del envío de América, Rial pidió varias veces disculpas, al público, a sus compañeros y a los cordobeses, por el exabrupto que se le escuchó decir en un audio privado que le mandó a su hija en medio de una discusión, y en el que los había tratado de “mierdas”, “delincuentes”, “ladrones”, y “negros”. El periodista volvió a reiterar que se trató de una explosión de un padre desesperado por intentar rescatar a su hija de un entorno delictivo.

También le pidió perdón a su otra hija, Rocío, por haber bancado la parada: “La Chini me bancó a muerte. Y como ella dijo al principio, cuando contestó y después le pedí que ya no conteste, es que ella vivió la misma historia que Morena. Las dos vivieron la misma historia. Por lo tanto, muchas de las cosas que dijeron, que yo sabía que eran mentira, tal vez usted en su casa creyó algo de eso”.

Y a su pareja, Romina Pereiro, por el “bochornoso” ataque del que fue víctima, en el que recibió insultos como “trepadora” y “gato” por parte de Morena, visiblemente molesta por las atenciones de su padre para con ella: “Romina no se mereció nada de lo que dijo. También me avergonzó mucho escuchar o leer cosas sobre ella”.

No se salvaron de las críticas figuras mediáticas como Natacha Jaitt, a quien Rial trató de “extorsionadora profesional”, y dijo que había escuchados audios en los que la mediática instruía a su hija para que lo vincule con la causa de la pedofilia; también le pegó a “Nachito Viale”, al acusarlo de “mala persona”, por haber puesto un tuit regodeándose de su dramón familiar, al escribir un “todo vuelve”, del que Rial se hizo cargo. También cuestionó a Tamara Pettinato, por subirse al tren de críticas, a quien le recordó que su padre está acusado de acoso...

El periodista cuestionó además a algunas personas que se acercaron a su hija en este contexto con otras intenciones, como el ex participante de “Despedida de solteros”, Matías Ajem, quien invitó a More a ser parte de un proyecto radial. “Se también que hay gente alrededor de ella que se está aprovechando de este momento de debilidad suyo. Que se están aprovechando también de este problema que tiene, que yo lo veo, muchos lo ven y que estamos tratando de ayudarla como podemos, no es fácil”. En sus palabras, Rial, parecía referirse también al representante Christian Manzanelli, con quien Morena firmó en las últimas horas un contrato para lanzarse como cantante tropical.

Por último, el conductor dejó en claro que su objetivo está puesto en la recuperación de su hija mayor.

“Estoy dolido, triste. Lo único que quiero dejar en claro es que el mi amor por mi hija es inalterable, no se rompe. Ella puede tratar de congelarlo, ponerlo en ‘stand by’, lo que quiera. Yo voy a estar siempre, como lo estuve desde el primer momento. Tengo dos hijas que amo profundamente. Que Van a ser mis hijas para siempre, más allá de sus deseos, sobre todo los de Morena. Que ojalá pueda abrirse camino en la vida como quiere, con su talento. Quiero que se recupere, que se ponga las pilas, quiero que se preocupe ella por ella. Quiero que trate de ser feliz y que mire más a su alrededor”, cerró.

INESPERADO DESCARGO

Tras sus palabras, More Rial, desde Instagram, le contestó con picardía rebelde: “La gente falsa es amable sólo cuando le conviene. La gente realmente amable, sale de su camino para ayudar a otros. Todo vuelve”.

Sin embargo, eso no fue todo porque minutos después, Morena dio una nota radial en la que destrozó a su padre.

“Me quise matar, cuando vi que salía mucha sangre lo llamé a Luis Ventura”, dijo, en primera instancia, confirmando los rumores que circularon el fin de semana, y detalló: “Jorge tardó hora y media en llegar y vive a 30 cuadras. ¿Vos cuánto demorás en ir al hospital si te dicen que tu hija se cortó las venas? 10, 15 minutos. Hoy en día me cuesta decirle papá. Jorge me dijo que cualquier cosa que necesite lo hable con sus abogados”.

“Muchos me dijeron que soy una desagradecida y yo no me veo así, en muchas cosas dije la verdad. Por otro lado, muchos me apoyaron porque nadie se anima a enfrentar al famoso Jorge Rial”, tiró la joven, al parecer, convencida de sus dichos.

Y siguió: “Hasta los 21 me tiene que mantener, por ley, sino iremos a juicio, qué vamos a hacer…”.

Morena, que dijo que publicará su autobiografía y que se lanzará como cantante, continuó con su durísimo descargo, cargando las tintas contra su padre: “Toda mi vida sentí la carga de ser una Rial. Si yo hubiera sido gorda sin apellido, me hubieran hecho bullying por gordita nomás. Yo era gordita y encima con apellido. Siempre tuve todo lo que es material, pero no amor”.

Y cerró, contundente, al decir que “no soy yo el problema, es él”.

Textuales de Jorge Rial

“Me dio vergüenza ver a mi hija expuesta de una manera terrible, produciendo una carnicería”

“Estoy muy preocupado por la salud de Morena”

“Yo doy la vida por mis hijas, y la voy a seguir dando”

Textuales de More Rial

“Me quise matar y mi papá tardó una hora y media en llegar”

“Hasta los 21 me tiene que mantener, por ley, sino iremos a juicio”

“Si hubiera sido gorda sin apellido, me hubiesen hecho bullying por gordita nomás. Pero soy Rial”