Guernica: escándalo entre los bomberos, con pueblada y un directivo investigado

La Justicia investiga a quien presidía el cuerpo por malversación de fondos. Lo acusan por disponer, como propios, de bienes y dinero

| Publicado en Edición Impresa

El cuartel de los bomberos voluntarios de Guernica fue allanado en el marco de una investigación por malversación de fondos públicos que involucra directamente a quien fue presidente de ese cuerpo hasta la semana pasada y renunció en medio de un escándalo que incluyó el acuartelamiento del cuerpo y una manifestación vecinal de protesta por supuestos desmanejos.

El procedimiento judicial se realizó el viernes pasado, en el marco de una investigación a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI 1 de Presidente Perón), iniciada hace dos meses a instancias de una denuncia de un ex miembro del consejo directivo del cuerpo contra quien fue su presidente hasta la semana pasada, Pablo Lobbozzetta.

Se lo acusó entonces por el presunto manejo irregular de subsidios que llegan al cuartel para la reparación de vehículos y el equipamiento de los bomberos. A la vez, la Justicia investiga las condiciones en las que le habría sido cedido a la empresa de colectivos de la que es propietario, de un terreno que forma parte del predio del cuartel.

El procedimiento realizado por policías de la Sub Dirección de Investigaciones de San Vicente-Cañuelas abarcó las instalaciones del cuartel y la empresa de micros de la línea 404 (ambos situados sobre la ruta 210, en Guernica). Según informó una fuente judicial, la investigación tiene pruebas que confirman a Lobbozzetta como propietario de la empresa de colectivos. “En los allanamientos se secuestró gran cantidad de documentación probatoria, la cual será sometida a distintos análisis, como también una camioneta Peugeot Partner, que fuera donada para la entidad de bomberos Voluntarios y en la actualidad se encuentra ploteada con calcos de la empresa de ómnibus y cumpliendo funciones para esta compañía de colectivos de la zona”, indica el informe elaborado por los investigadores.

LA CAMIONETA DEL CUARTEL

Para los próximos días se prevén nuevas medidas en la causa que lleva adelante el Juzgado de Garantías Nº 6 de Cañuelas, a cargo del juez Martín Rizzo. “Esto empezó con la denuncia de un ex directivo que vio gastos grandes para reparar móviles y que esos vehículos iban a los mismos talleres de los autos de la empresa de micros. Además, no hay que perder de vista que la camioneta del cuartel, que es propiedad de la Provincia, tiene carteles como si fuese de la empresa”, detalló un investigador judicial, quien precisó además que Lobbozzetta, “está identificado en la causa”. La semana pasada, los bomberos se “acuartelaron” para manifestar su reclamo contra Lobbozzetta. Denunciaron entonces que carecen de equipamiento adecuado y son provistos de ropa cuya calidad no está certificada. Todo, pese a que el cuartel recibe fondos oficiales, indicaron. “Estamos hablamos de cientos de miles de pesos y bienes. Hay mucho por aclarar y no se descartan otras líneas, como el lavado de activos”, apuntó la fuente.