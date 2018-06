Para Maradona "El Kun Agüero no está para jugar los noventa minutos"

Diego Maradona habló sobre el equipo argentino, su funcionamiento, y en particular en torno al rendimiento de alguno de sus integrantes.

En ese sentido, el ex jugador y DT de la Selección dijo que "El Kun Agüero no está para los 90 minutos" y agregó en ese sentido que "Con el dolor en el alma por mi Babu, por mi nieto".

Diego insistió en que "El Kun no está para jugar desde el arranque" y que su fórmula sería Pavón-Higuaín "para tirarle un centro".

En el programa "De la mano del Diez" que se transmite por Telesur, Maradona también puntualizó: "Argentina tiene que agarrar su camino, el propio. Ojalá que haga cambios. Me encanta Pavón, creo que la mitad de la cancha también tiene que hacer cambios y arriba creo, y lo digo con todo el dolor en el alma por mi Babu, por mi nieto, pero creo que el Kun no está para 90 minutos. Creo que el Kun si entra de nuevo de titular, lo vamos a quemar para todo el campeonato. Creo que ahí está la clave de Pavón y el Pipa Higuaín, para tirarle un centro y que alguien cabecee con la celeste y blanca y no que todas vengan rechazadas", terminó diciendo.