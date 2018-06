"Este tipo de violentos no tienen retorno”, dijo el papá de Wanda Taddei

El padre de Wanda Taddei, asesinada en 2010 por su marido Eduardo Vásquez, quien ayer se casó con otra detenida en la cárcel donde cumple condena, le deseó “suerte” a la nueva esposa de su ex yerno, dijo que “este tipo de violentos no tienen retorno” y opinó que no tiene inconvenientes que el asesino de su hija rehaga su vida mientras “cumpla los 35 años de prisión efectiva en la cárcel”.

En diálogo con Télam, Jorge Taddei aseguró hoy que se enteró “ayer por la prensa” de la boda de Vásquez en el penal de Ezeiza.

“A mí no me va ni me viene, que se case. Algo sabía que tenía una nueva relación. Más allá de ser un asesino al que la Justicia condenó a perder su libertad por el asesinato de mi hija, Vásquez tiene derechos y lo tenemos que respetar”, dijo el padre de Wanda.

“Tiene una condena a perpetua que lo tendrá al menos 35 años preso y mientras cumpla esa condena, yo no tengo problemas con lo que haga con su vida, pero que sea dentro de la cárcel”, agregó.

“A la chica le deseo suerte, lo mejor”, dijo Taddei aunque consideró que “Vásquez es un violento que no tiene retorno” y que “esta comprobado que este tipo de personajes en algún momento vuelven a mostrar la hilacha”.

El padre de la joven que en 2010 murió tras ser rociada con alcohol y prendida fuego afirmó que lo único que sabe de la nueva esposa de su ex yerno es que “tenía problemas con la adicción a las drogas”, pero desconoce el motivo por el que está detenida.

Por último, Taddei dijo a esta agencia que después de “ocho años de militancia”, su lucha y la de su mujer Beatriz “es contra la violencia de género y el paradigma del patriarcado machista” y que desde su lugar intentan que “haya menos Wandas y menos Vásquez”.