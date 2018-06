Pelea por un buque lleno de náufragos rescatados del Mar Mediterráneo

| Publicado en Edición Impresa

ROMA

El barco de la ONG alemana Lifeline continuaba ayer en el Mediterráneo, con más de 200 personas rescatadas a bordo, a la espera de que algún país le permita atracar en puerto seguro, mientras Italia y Malta rechazan hacerse cargo.

La embarcación rescató en la noche del miércoles a 224 personas y ayer participó en el salvamento de otros 113 inmigrantes, que ahora se encuentran en un buque mercante, explicó el portavoz de dicha organización no gubernamental, Axel Steier.

Según indicó el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, en un mensaje en Twitter, a bordo del barco de la ONG hay actualmente 239 personas, si bien Malta estimó en 234 a los inmigrantes en un comunicado.

El titular de Infraestructuras y Transportes de Italia, Danilo Toninelli, instó ayer a Malta a recibir en sus puertos a estas personas ya que la embarcación está actualmente muy cerca de las cosas de la isla.

De hecho, aseguró que tanto las autoridades italianas como la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) han explicado a las autoridades maltesas que el puerto más cercano es uno de ese país y no de Italia.

Sin embargo, las autoridades maltesas han rechazado hacerse cargo, según una nota que ha publicado Toninelli en las redes sociales. En ella, Malta afirma que no puede ser “responsable de la irresponsabilidad de un barco” que navega con sobrecarga, ya que tiene una capacidad de 50 personas y lleva a bordo a más de 200 naúfrago. En su opinión, “el barco no ha declarado estar en situación de peligro” y por tanto no es necesario que el país asuma su situación por estar próxima a sus aguas, como pide Italia.

Y agrega que el barco debe ser responsabilidad del país del que porta la bandera, en este caso de Holanda, y que por tanto Malta se limitará a “controlar” y “proporcionar asistencia en casos médicos urgentes. (EFE)