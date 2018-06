Sampaoli: "Este partido hay que jugarlo con el corazón"

El seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, aseguró que este martes, en el partido contra Nigeria, en el que se juegan el pase a los octavos de final, Argentina va a "arrancar un nuevo Mundial", en el que tendrían cinco partidos por delante para llegar a la final.

"Nosotros mañana tenemos que hacer un partido de mucho corazón, de mucha cabeza. Mañana Argentina va a arrancar el Mundial en relación de su necesidad de ganar. Tenemos que ganar cinco partidos para llegar a la final, mañana es el primero", aseguró en conferencia de prensa en el Saint Petersburg Stadium.

El seleccionador argentino no quiso confirmar la alineación que utilizará de inicio, ni si cambiará al portero Willy Caballero por Franco Armani, que le acompañó en la conferencia de prensa.

"Estuvimos entrenando algunas particularidades, más allá de que el equipo tenga el partido en la cabeza, no quiero dar el once porque no se lo comuniqué a los jugadores todavía, ensayamos distintas variantes y prefiero no comunicarlo en el día de hoy",

Por su parte, Franco Armani, que sería titular, contó que "el equipo está muy bien. Tenemos esta oportunidad y estamos todos mentalizados en que podemos conseguir la clasificación".

Asimismo, agregó que "uno entrena día a día, se esfuerza como todos. Si me llega la oportunidad de jugar, estaré preparado y mentalizado en hacer un buen partido".

Respecto a lo que le pasó a Caballero contra Croacia, el arquero de River señaló: "Lo que le pasó a Caballero es una situación normal de partido. Le puede pasar a cualquiera. A cada uno le ha tocado vivir momentos similares, le hemos brindado palabras de apoyo y aliento".