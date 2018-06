Los platenses opinan sobre el aumento de las jubilaciones del IPS

Luego del anuncio de un 23 por ciento de aumento en las jubilaciones del IPS, los platenses opinan al respecto en diálogo con el noticiero de Imagen Platense.

"No nos alcanza como está la vida. Yo tengo un sueldo que no me alcanza. Tenemos que acomodarnos, acompañarnos (...) El aumento tiene que ser mayor porque trabajaron toda una vida", indicó una jubilada.

"Si no les sacaran plata a las cajas habría dinero para pagar a los jubilados (...) Cuando se necesita plata siempre sacan la plata de la caja de jubilados, todos los gobiernos", agregó en tanto un hombre.

"Me parece poco. El mínimo de un jubilado tendría que ser ocho mil y pico", opinó otro transeúntes.