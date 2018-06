Se suicidó Anthony Bourdain, el “rockstar” de la gastronomía mundial

Lo encontraron muerto en un hotel al norte de Francia. Fue uno de los pioneros de los programas sobre viajes culinarios

El reconocido chef estadounidense Anthony Bourdain, de 61 años, se suicidó ayer en un hotel del nordeste de Francia, según informaron la cadena televisiva CNN -donde trabajaba- y la fiscalía francesa de Colmar, que confirmó que el cocinero se ahorcó en la soledad de su habitación.

“Es con extraordinaria tristeza que podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega Anthony Bourdain”, señaló CNN en un comunicado, en el que detalló que la causa de la muerte fue un suicidio. Desde el presidente Donald Trump hasta los más prestigiosos cocineros de todo el mundo se mostraron conmovidos por la noticia.

Es que Bourdain había revolucionado la forma en que la comida llegaba a las pantallas de la televisión. No se limitó a contar como cocinar o criticar platos ajenos, sino que hizo de sus programas un viaje a las profundidades de la comida para mostrarla como una parte fundamental de la cultura.

Uno de esos viajes lo trajo a la Argentina en 2007, donde aceptó la invitación del cantante de Los Pericos, Juanchi Baleiron, a comer un choripán en un puesto callejero.

Bourdain se encontraba en Francia trabajando en un próximo programa de CNN y su amigo Eric Ripert, chef francés, fue quien lo encontró sin conocimiento en la habitación del lujoso hotel Le Chambard, en Kaysersberg, una comuna francesa situada en el departamento de Alto Rin.

“Efectivamente, hemos conocido el deceso por ahorcamiento del chef estadounidense esta mañana en un hotel”, declaró a la prensa el fiscal de Colmar, Christian de Rocquigny du Fayel.

“Su amor por la aventura, los nuevos amigos y la buena comida y bebida y sus historias extraordinarias sobre el mundo lo hicieron un contador de historias único”, continúa el comunicado de la CNN, donde Bourdain presentaba el programa Parts Unknown.

UN PIONERO

Bourdain fue uno de los pioneros de los programas sobre viajes culinarios y su libro, Confesiones de un chef, del año 2000, fue un best seller. El chef tenía una hija y estaba en pareja con la actriz italiana Asia Argento, una de las mujeres que acusó al empresario de Hollywood Harvey Weinstein de abuso sexual.

A través de las redes sociales, el chef la apoyaba en su batalla contra el productor de cine, a quien alguna vez comparó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su comportamiento con las mujeres.

“Estoy en un shock total. El realmente rompió el molde”, escribió en Instagram el chef británico Jamie Oliver, mientras que Gordon Ramsay dijo: “Aturdido y entristecido por la pérdida de Anthony Bourdain. Trajo el mundo a nuestros hogares e inspiró a mucha gente a explorar culturas y ciudades a través de su comida”.

PASION DE CHEF

Fue una ostra comida directamente desde el balde de un pescador durante unas vacaciones familiares en Francia lo que disparó su amor por la cocina. Hijo de un ejecutivo de música de Columbia Records y editor del New York Times, nació el 25 de junio de 1956 en Nueva York y se recibió como cocinero en 1978 en la prestigiosa Culinary Institute of America.

Pero su carrera televisiva no llegó de improviso. Fue una consecuencia de los años en los que trabajó en la peores cocinas de Nueva York, un pasado del que se enorgullecía y que le sirvió como base para su libro.

Su primer escalón a la fama fue el artículo que escribió para The Newyorker: “No coma antes de leer esto”. Bourdain comenzaba a mostrar su estilo y sus frases se volvían máximas: nunca comer pescado los lunes, no ir jamás a una restaurante que tiene el mingitorio sucio, no pedir mejillones a no ser que se conozca al dueño del local.

“Tu cuerpo no es un templo, es un parque temático. Disfruta del viaje”, era una de las frases preferidas del chef al que los medios habían denominado “el rockstar” de la cocina.

Con ese estilo filoso, también disparó contra los vegetarianos: “Los vegetarianos y su facción escindida similar a Hezbollah, los veganos, son una presencia irritante y persistente para cualquier chef que valga la pena. Para mí, la vida sin caldo de ternera, grasa de cerdo, salchichas, carne de órganos, demi-glace o incluso queso apestoso es una vida que no vale la pena vivir”.

A lo largo de su carrera, Bourdain llegó a ocupar el puesto de chef ejecutivo del bistro francés Brasserie Les Halles y ganó varios premios Emmy por su programa que ya iba por su temporada 11.

Pero si la cocina le dio la fama, la presión también trajo su lado oscuro. El año pasado, en una entrevista con The Guardian había contado la batalla para superar su adicción a la heroína y al crack. También relató que uno de sus mayores problemas era controlar su ira y confesó sentirse arrepentido por el maltrato que tuvo con sus empleados.

“Era un alma infeliz, con un enorme problema de heroína y crack. Lastimé, decepcioné y ofendí a muchas personas y me arrepiento mucho. Es una pena con la que tengo que vivir”

Anthony Bourdain

“Anthony dio todo de sí mismo en todo lo que hizo. Su espíritu brillante y valiente tocó e inspiró a muchos, y su generosidad no conocía límites. Era mi amor, mi roca, mi protector. Estoy más que devastada. Mis pensamientos están con su familia. Les pido que respeten su privacidad y la mía”

Asia Argento actriz italiana, novia