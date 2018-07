Luis "El Gordo" Valor fue puesto en libertad tras cumplir su pena

El líder de la banda, que saltó a la "fama" en los noventa, estaba preso en la cárcel de Bolívar



Este jueves Luis "El Gordo" Valor, el líder de la banda que obtuvo "fama" durante los noventa por asaltar bancos y camiones blindados, fue puesto en libertad tras cumplir su condena en el la cárcel de Bolívar.

Cabe recordar que Valor (64) fue liberado en 2007 tras pasar 15 años detenido, por no estar firme su sentencia, pero dos años más tarde volvieron a detenerlo por robo en el marco de una persecución y tiroteo.

Hace cuatro años, además, Valor consiguió el beneficio de "libertas asistida", pero un mes más tarde lo capturaron nuevamente por portación de armas.

Según trascendió su esposa Nancy Colazo lo esperó fuera del penal y el ex convicto se instalará con ella en la zona de Pilar.

En diálogo con Infobae, Valor le dijo hoy a Infobae sobre este último período en la cárcel: "Los días no se me pasaban más. Cuando sabía que me quedaban cien días para salir, no paraba de contar. Quedan 99. Quedan 98. Ahora quedan 97. Se me hizo eterno el tiempo. No podía dormir. Por suerte ese día llegó".