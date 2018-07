Mauricio Macri dijo que los comportamientos mafiosos "les caga la vida a la gente"

Mauricio Macri estuvo de visita en Santa Fe y realizó explosivas declaraciones. En el marco de un acto por la reapertura de un frigorífico, disparó que los comportamientos mafiosos "les caga la vida a todos". Y fue más allá al decir que sostuvo que una de esas "mafias" es "la industria de los juicios laborales".

Además de destacar la apuesta en marcha del sector privado, sostuvo que el cambio "a algunos argentinos les está costando, pero es el único camino, diciendo la verdad y poniendo lo mejor de cada uno, poniendo el Estado al servicio de la gente y no de la política"", al tiempo que sostuvo: "Estamos en el rumbo correcto y vamos a avanzar contra viento y marea".

Por último resaltó que "necesitamos tener todas las herramientas que nos permitan defendernos de eso para cuidar el empleo de todos los argentinos y que otro que está por entrar no tenga miedo, porque la mayoría de los argentinos somos gente de bien, trabajadora, que no queremos inventar un accidente de trabajo para cobrar lo que no corresponde. Entonces tenemos que sacarnos de encima a los que en forma mafiosa nos complican el trabajo a todos".