Consumidores responsables critican la app del Municipio para controlar Precios Cuidados

"Es evidente que ni el intendente ni sus funcionarios hacen las compras ni utilizan precios cuidados, porque crearon una aplicación que le sirve a muy pocos" manifestaron desde el organismo

Desde la Asociación CONSUMIDORES RESPONSABLES, pusieron en duda "la aplicación creada por el municipio de La Plata, que fue presentada para garantizar el programa de Precios Cuidados, porque solamente cumple el objetivo de verificar el precio del producto, cuando este no es el principal problema, sino la falta de cumplimiento del programa por parte de los hipermercados que no reponen en forma permanente la mercadería, no las ubican en lugares visibles o directamente están sin señalizar, llegando en algunos casos a ofrecerlas como ofertas propias"

El presidente de la Asociación, HENRY STEGMAYER, manifestó que "cuando vimos la presentación de la aplicación y luego al intentar utilizarla, nos quedó claro que ni el Intendente ni sus funcionarios hacen las compras y mucho menos utilizan PRECIOS CUIDADOS, porque han creado algo que no tiene ninguna utilidad para la mayoría de los consumidores"

"Además, por desconocimiento o por error se dijo que se podía utilizar en cualquier comercio, sin especificar que por ahora solo integran el Acuerdo, los hipermercados y algunas cadenas de supermercados menores, pero no están incorporados –todavía, porque se anunció que tendrían una lista especial de 30 productos- ni los supermercados chinos ni otros similares." Agrego el ex - diputado socialista.

"Por otra parte, se informó una supuesta fiscalización realizada por personal municipal la semana pasada, que no encontró ninguna irregularidad, lo cual resulta tragicómico ya que con solo hacer una rápida recorrida por cualquier comercio donde debe estar el programa, podes verificar cientos de infracciones porque cuesta mucho encontrar los productos señalizados con Precios Cuidados, convirtiendose en un programa inexistente" recalco el referente de CONSUMIDORES RESPONSABLES.

Para finalizar, Stegmayer, expresó, "Está claro que en ninguno de los tres niveles de gobierno, hay decisión ni convicción de controlar y exigir que los hipermercados cumplan con lo firmado, mucho menos aplicarles las sanciones correspondientes por las irregularidades e incumplimientos. En definitiva, una puesta en escena más para que parezca que están defendiendo "la economía de las familias platenses" como dijo Julio Garro pero en la práctica solo es marketing, tal cual ya nos tienen acostumbrados."