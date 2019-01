La sonda espacial New Horizons sobrevoló el objeto celeste mas lejano de la historia

La sonda espacial New Horizons, lanzada en el 2006 por la NASA para explorar el planeta Plutón, sus satélites y el cinturón de Kuiper, sobrevoló el objeto celeste "Ultima Thule", el más lejano en la historia aeroespacial, informó hoy la agencia espacial estadounidense.

"De esto se trata el liderazgo en exploración espacial", escribió el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, en su cuenta oficial de Twitter, consignó la agencia de noticias DPA.

El objetivo, situado a 6.430 millones de kilómetros del sol, fue designado oficialmente como MU69 2014 y apodado "Ultima Thule", una frase en latín que significa "un lugar más allá del mundo conocido", luego de una convocatoria pública de recomendaciones de nombres.

RIGHT NOW, ~1 billion miles past Pluto, @NASANewHorizons is performing the most distant spacecraft flyby ever as it zooms past #UltimaThule, an icy, ancient rock in the Kuiper Belt. Watch live coverage: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/U30yazzigo