Wanda Nara y el Inter se pelean y la continuidad de Icardi está en duda

La esposa y representante de Mauro Icardi habló sobre el futuro del futbolista, reveló que son varios los equipos que quieren llevárselo y puso en duda su futuro en el Inter.

Wanda Nara no se guardó nada y adelantó que "Lo quieren los dos clubes más importantes de España, uno de Francia y otro de Inglaterra.

Aunque el goleador y capitán de la entidad "neroazzurra" ha dicho que el Inter es su segunda casa y no tiene intenciones de irse, las declaraciones de su esposa ponen en serias dudas su continuidad.

A todo esto, los dirigentes que tienen la responsabilidad de conducir el poderoso club italiano manifestaron su malestar con el futbolista y con Wanda Nara por esas afirmaciones y las exigencias de una mejora sustancial en el salario.

La dirigencia dejó saber que de los aproximadamente 5 millones actuales que percibe Icardi quiere pasar a 8 millones, o sea algo similar a lo que percibe Paulo Dybala en Juventus.

Wanda Nara fue más allá al hablar con el diario "As" y afirmar que "La renovación de Icardi con el Inter está muy lejos hoy por hoy. Hay clubes muy importantes interesados en contratar a Mauro y estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Las cifras que se están hablando en Italia sobre la renovación no son ciertas. Todavía no nos ha llegado una propuesta satisfactoria del Inter", sostuvo.