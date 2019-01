Tevez habló de todo y afirmó: "Voy a hacerme un poco cargo del equipo"

Carlos Tevez pasó a ser una pieza fundamental en el nuevo ciclo abierto por Boca y el nuevo conductor del plantel apunta a que sea el gran referente en la reconstrucción a la que apuestan los xeneizes para esta temporada.

Hace pocas horas el Apache habló sobre la actualidad de su equipo y reconoció que "Es un momento delicado, la gente todavía está dolida" y reconoció: "Voy a estar haciéndome un poco cargo del equipo".

Carlitos, además de comentar que utilizará la camiseta número 10 y que todavía no se sabe si será el capitán, puntualizó que "Me motiva seguir jugando con esta camiseta, la gente, la hinchada. Uno quiere seguir sumando campeonatos y dándole alegrías a la gente que de verdad ama a este club. Eso me motiva año tras año a seguir luchando por un objetivo, que es el que todos queremos", afirmó.

Sobre la posibilidad de lucir la capitanía del equipo afirmó que "El entrenador todavía no me lo dijo y sobre su rol en el equipo adelante que "Voy a estar haciéndome un poco cargo del equipo, del juego, de que la pelota pase siempre por mí. Eso me hace dar más confianza", valoró.